Арт-проект «Дверь в Чувашию» отмечен премией «Серебряный Лучник — Приволжье»

Арт-проект «Дверь в Чувашию» вошел в шорт-лист XV Региональной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник — Приволжье» в номинации «Креативные индустрии».

Арт-проект стал частью программы Всероссийского форума «Двери России — 2025», который чувашский дверной кластер провел в Чебоксарах в сентябре. Здесь художники и дизайнеры расписывали настоящие дверные полотна традиционными чувашскими узорами и рунами, воплощали героев национального эпоса. После форума эти работы выставлялись в Центре интерьера и дизайна «ID», Чувашском национальном музее, а в ближайшие месяцы с ними можно будет познакомиться в агромаркете «Пехет».

В конце января команда проекта поборется за победу в финальном очном этапе в Нижнем Новгороде.