Яркое начало года обещает насыщенное продолжение

Желающие участвовать в программе «Земский работник культуры» уже могут изучать вакансии

В прямом эфире Национального телевидения Чувашии министр культуры республики Светлана Каликова подвела итоги года ушедшего и заглянула в год наступивший. Она рассказала о самых ярких событиях, о том, что интересного, познавательного и зрелищного ждет жителей на сценах, в залах и на площадках не только Чувашии, но и далеко за ее пределами.

— Светлана Анатольевна, давайте немного поговорим о том, что у нас происходило в длинные новогодние каникулы в Чебоксарах и в округах республики?

— Конечно! Новогодние и рождественские каникулы — это ведь большой такой период, большие выходные. Люди встречают Новый год, отдыхают и, естественно, организуют свой культурный досуг. К этому периоду все наши театры, все учреждения культуры готовятся очень основательно. Ежегодно они придумывают что-то новое — новые спектакли, новые программы.

Если говорить о цифрах, то они впечатляют: 4,5 тысячи мероприятий прошло с 20 декабря по 11 января. А посетили их более 410 тысяч человек! Основной поток шел в театры — их посетили больше 100 тысяч зрителей.

Особенным успехом, как всегда, пользовался наш «Щелкунчик». Билеты на него начинают продавать еще в сентябре, и к 30-31 декабря, к первым числам января — купить практически невозможно. Это стало такой доброй и, я бы сказала, модной традицией — прийти всей семьей, отметить Новый год, посмотреть наших замечательных артистов балета, послушать бессмертную музыку Чайковского.

Были и премьеры. Например, сказка по мотивам «Аленького цветочка» в филармонии. Премьера состоялась еще 13 декабря, а в каникулы шел этот замечательный мюзикл. Это семейная сказка, где акцент сделан на наших традициях, на духовно-нравственных ценностях. Поставлен он на грант Главы Чувашии и был очень востребован.

Можно рассказывать про каждый театр: и про ТЮЗ, и про Чувашский академический, где помимо спектаклей открылась резиденция чувашского Деда Мороза. Все это пользовалось огромным спросом.

— Я знаю, что работники культуры в эти дни не просто выступали, но еще и учились. Как удалось совместить?

— Да, мы решили использовать это время максимально эффективно. Хотя, если честно, про отдых для артистов говорить не приходится — каникулы для них самые насыщенные рабочие дни, очень большая нагрузка. Я сама, например, 5 января была в Русском драматическом на спектакле «80 дней вокруг света». Так директор мне говорил, что у них в тот день аж 8 спектаклей: 5 на своей сцене и 3 на выезде!

А что касается обучения… Мы в республике по инициативе Главы проводим конкурс драматургов. Он проходит раз в три года — ведь драматическому произведению нужно время, чтобы «созреть». И нам важно было поработать с мастерами. Мы пригласили специалистов: и.о. ректора Уфимского института культуры, экспертов из Вахтанговского театра, ведущих продюсеров. Обучение прошли те, кто работает в театрах, в СМИ, и просто люди, влюбленные в сцену. Первый этап успешно завершили, второй запланирован на второе полугодие 2026-го. Мы рассчитываем, что это даст толчок к появлению современных, актуальных спектаклей — может, о спецоперации, о жизни современной чувашской деревни. Зритель этого ждет.

— И, конечно, традиционные рождественские службы. Как они прошли в этом году?

— У нас налажено хорошее соглашение с Чебоксарско-Чувашской епархией. Православие — основная религия в республике, поэтому мы всегда вместе проводим эти мероприятия. Самая первая и главная наша задача — это обеспечение безопасности. Современные условия требуют к этому самого серьезного внимания. Поэтому до начала праздников мы детально все обсудили на совещаниях с МЧС, Росгвардией, с представителями епархии — чтобы праздник ничем не был омрачен.

Кроме того, вместе с Национальным телевидением мы традиционно организовали прямую трансляцию службы из храма, где ведет богослужение митрополит Савватий. Еще одна добрая традиция — трансляция из храма, который посещает Глава Чувашии. В этом году она велась из Александро-Невского мужского монастыря в Моргаушском округе и из Введенского собора в Чебоксарах.

Отмечу, что в 2026 году епархия отмечает солидный юбилей — 80 лет. Первое мероприятие в честь этой даты уже состоялось 12 января в филармонии. Было очень торжественно и тепло: приехали наши епископы, владыка Игнатий — уроженец Чувашии, который сейчас служит в Вологодской области. Поздравил всех и Глава республики. Так что юбилейные события только начинаются.

— Такое яркое начало, наверное, обещает и насыщенное продолжение. Какие главные культурные события ждут нас в 2026 году?

— Да, планов очень много! Если говорить о самых значимых, к которым мы готовимся уже с прошлого года, то в первой декаде апреля пройдут Дни чувашской культуры в Мастерской «12» Никиты Михалкова — Московском государственном драматическом театре. Сейчас как раз идет отбор спектаклей, которые мы хотим показать на этой знаменитой сцене в рамках их фестиваля «Атлас театральной России». Никита Сергеевич, кстати, говорил, что вдохновился нашей Вышитой картой России, чтобы объединить на своей площадке всю театральную Россию.

Еще одно серьезное событие — юбилей нашего выдающегося земляка, актера Николая Мордвинова. На базе Русского драматического театра у нас теперь проходит фестиваль драматических театров. В 2025-м мы его провели впервые, а в 2026-м он будет посвящен как раз Мордвинову. Он будет особенным! Театр выиграл грант Главы на постановку «Маскарада» Лермонтова — спектакля, в котором Мордвинов когда-то блистал на сцене театра Моссовета. Что важно, ставить его будут при поддержке именно этого, московского театра. Так что осенью ждем ярчайшее событие.

Ну и, конечно, 2026 год — это Год единства народов России, а у нас в республике — Год дружбы народов. Открытие — уже 3 февраля, готовимся очень активно. Планируем Акатуй в Москве и, что особенно приятно, впервые проведем Дни культуры Чувашии в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли, площадка определена, ориентировочно — третья декада августа. Будем рассказывать о нашей республике в Северной столице!

— Давайте вспомним одно из главных событий 2025 года — «Нарспи».

— О, это отдельная большая радость! Спустя 36 лет на сцене Чувашского драмтеатра наконец-то появился спектакль по бессмертной поэме Константина Иванова. Поставлен он на грант Олега Алексеевича Николаева. При кажущейся простоте, оказалось, что это невероятно сложное произведение для сцены. Это же энциклопедия жизни чувашского народа! Нужно было тонко, трепетно к нему подойти. Премьера была в начале декабря, и уже на следующий показ, 27 января, все билеты проданы. Отзывы — восхитительные. На премьеру приехали представители чувашских общин из Башкирии, Татарстана, Ульяновска — и теперь очередь из регионов, куда хотят пригласить этот спектакль. Мы специально приобрели новое оборудование для синхронного перевода, даже те, кто не знает чувашский язык, были под огромным впечатлением. Это наша гордость.

— В прошлом году заработала программа «Земский работник культуры». Как она приживается?

— Да, это прекрасная новость! Уже есть первые 8 человек, которые в 2025 году пришли по этой федеральной программе в наши сельские учреждения культуры — в школы искусств, музеи, клубы. Видим, что программа востребована. В 2026 году планируем привлечь еще 20 специалистов. Уже сегодня все желающие могут изучать открытые вакансии, чтобы устроиться на работу в село и получить миллион рублей поддержки. Мы всегда очень рады, когда наши выпускники, получив образование, возвращаются на свою малую родину.

— Вы упомянули грант Русскому драмтеатру. А какие еще учреждения получили грантовую поддержку в этом году?

— Число грантов Главы увеличили, теперь их шесть.

5 млн рублей получили Русский драмтеатр на «Маскарад» и Чувашский государственный ансамбль песни и танца на новую концертную программу «Песнь о Земле, что рождала Мужество…». Ансамбль — наша визитная карточка, ни одно крупное событие за пределами республики без него не обходится.

3 млн рублей — у Чувашской государственной филармонии на образовательный концерт-спектакль «Звучащая древность Чувашии» и у театра кукол на интерактивный петрушечный театр «Легенды народов России» для выездных показов. Они давно мечтали о таком уличном формате, опробовали его 9 Мая и увидели, как это нравится зрителям!

По одному миллиону направят на постановку спектаклей «Что такое хорошо и что такое плохо» Владимира Маяковского в Экспериментальном театре драмы и «Юнпа п?венн? х?вел» (Солнце в багряном плену) по пьесе Александра Степанова (Портта) в Театре юного зрителя.

Все эти проекты — с глубоким смыслом, о наших ценностях, о патриотизме. В течение года их реализуют, мы, конечно, ждем аншлагов.

— Такая активность, наверное, сказывается и на интересе молодежи? Мы по-прежнему в лидерах по Пушкинской карте?

— Да, мы одни из лидеров. У нас практически 100% молодежи имеют Пушкинскую карту — это лучший показатель в стране! Конец года был напряженный: нужно было не просто привлечь, но и помочь перейти на обслуживание в ВТБ. Благодаря совместной работе театров, учебных заведений и СМИ 60% молодых людей до 30 декабря это сделали — тоже лучший результат по России. Русский драмтеатр, кстати, считается одним из лучших в стране по работе с Пушкинской картой.

— Светлана Анатольевна, напоследок — ваш личный выбор. Какой спектакль прошлого года зацепил вас больше всего?

— Ой, это сложный выбор, у нас ежегодно десятки премьер! Но если выделять… Безусловно, «Нарспи». Также «Хуркайăк çулĕ» по «Материнскому полю» Айтматова в чувашском драмтеатре — я на нем была дважды, без слез смотреть невозможно. Очень сильные работы у театра кукол — «Хранители» и «Король Лир». Русский драмтеатр — это вообще живой учебник литературы: «80 дней вокруг света», «Дядя Ваня», Достоевский, Островский… В ТЮЗе — прекрасные постановки для детей и подростков. «Волга Опера» блистательно обновила «Лебединое озеро». А в Экспериментальном театре в Новочебоксарске поставили пронзительный спектакль о блокаде Ленинграда «Осталась одна Таня».

Каждый творческий коллектив вкладывает в свои постановки душу. Наша задача — чтобы зрители, выходя из зала, уносили с собой новые эмоции, новые мысли, чтобы детям захотелось взять в руки книги и прочитать произведения, по которым поставлены спектакли. Так что, уверяю вас, в 2026 году скучать точно не придется. Будет из чего выбрать!

Беседовала Татьяна Молокова