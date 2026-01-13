Депутат Госдумы Алена Аршинова встретилась с участниками СВО и их семьями

С заботой и вниманием

Всесторонняя помощь тем, кто служит в зоне спецоперации, их близким и родным — одна из приоритетных задач государства. На днях в Чебоксарах депутат Государственной Думы РФ от Чувашии Алена Аршинова встретилась с участниками СВО и их семьями в приемной Президента России, речь, в частности, шла о различных мерах поддержки.

Встреча прошла в теплой домашней атмосфере, за чашкой чая. Алена Аршинова не раз говорила, что такие личные разговоры важны для прямой обратной связи, чтобы понимать насущные проблемы участников СВО и их родных, оперативно реагировать на обращения, принимать нужные законы и программы поддержки. К тому же у двух бойцов с позывными «Адвокат» и «Техасец» заканчивается отпуск, на днях они вернутся в расположение своей части с гуманитарным грузом — Алена Аршинова помогла приобрести пиломатериалы, столь нужные для строительства укреплений, окопов и блиндажей.

Но, прежде чем перейти к серьезным разговорам, Алена Игоревна выступила в роли помощника Деда Мороза — передала дочери одного из участников СВО загаданный ею планшет, гаджет нужен школьнице для учебы. Другие детки, пришедшие на встречу со своими родителями, тоже получили подарки.

Алена Аршинова рассказала о результатах законодательной работы. «Депутатами уже принято 154 закона, посвященных семьям СВО, помощи самим бойцам, льготам, дополнительным возможностям в области образования, здравоохранения, транспорта. Нам очень важно знать, как исполняются эти законы, что можно исправить, в каком направлении двигаться дальше», — отметила парламентарий.

В свою очередь, семьи участников спецоперации поделились с Аленой Аршиновой насущными проблемами и обсудили возможные пути решения. В частности, была поднята тема социальных кураторов, которые бы владели всей информацией о мерах господдержки в республике и могли бы проводить консультации.