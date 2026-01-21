Комбриг Ильин до конца исполнил воинский долг

Герой родился в Мусирмах

Трагическое известие Кристину Ильину настигло летом прошлого года. Поздним вечером 2 июля женщине позвонили и сообщили о том, что ее супруг гвардии полковник Сергей Ильин погиб, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. Без отца остались трое детей…

Сергей Ильин был командиром 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Новость о гибели его и других офицеров командного состава бригады облетела страну, об этом сообщили федеральные СМИ. Кристине звонили со всей России — выражали соболезнования, старались морально поддержать.

Сергей Ильин участвовал в СВО с лета 2022 года. Проявил себя как доблестный воин и был удостоен высоких наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, ордена Мужества, а после гибели — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно). Сейчас наш земляк также представлен к званию Героя России (посмертно).

Сергей Ильин — кадровый офицер, профильное образование получил в Казанском высшем военном командном училище в 2007 году. В 2022-м прошел слушания в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, а потом отправился на СВО. За плечами Сергея уже был боевой опыт в Сирии, где в 2019 году он провел несколько месяцев.

Еще в училище в Казани Ильин проявил лидерские качества, что не осталось незамеченным старшими офицерами: курсанта назначили командиром отделения. Сказалась присущая ему активная жизненная позиция. К слову, еще в подростковом возрасте он был выбран президентом школы села Мусирмы Урмарского района, в которой учился. Сергея уважали все: и учителя, и ученики. Он также принимал активное участие в «Зарнице», его команда становилась призером районных и республиканских этапов соревнований. Ильин очень любил спорт и пробовал себя в различных видах.

«Но больше всего ему нравился хоккей, — рассказывает Кристина. — Зимой, как только заканчивались занятия в школе, первым делом бежал домой, чтобы помочь родителям по хозяйству — скотину накормить, например. А потом — на замерзший пруд, где был обустроен каток. Ребята сами чистили лед, провели электричество. Играли в коньках, привязанных к валенкам. Бегали дотемна, пока не вспоминали, что надо еще и уроки сделать».

Большая часть жизни семьи Ильиных связана с Владивостоком. Здесь Сергей прослужил в морской пехоте Тихоокеанского флота более 20 лет, пройдя путь от младшего офицера до полковника, командира бригады. У Ильина был надежный тыл: принцип Кристины — всегда и во всем поддерживать мужа. Поэтому супруга не боялась бытовых неудобств, вплоть до того, что какое-то время жила с Сергеем в настоящей казарме.

«Когда вместе проходишь трудности, семья становится только крепче. Нужно было преодолеть этот путь, а не просто прийти на все готовое. Я считаю, что так правильно, это моя жизненная позиция», — объясняет Кристина Ильина. В ее памяти отложилась и озвученная бабушкой чувашская поговорка: «Там, где иголка, там и нитка». Поэтому сомнений не было: надо следовать туда, куда едет служить муж.

Познакомились будущие супруги в 2002 году. Кристина как раз окончила 11-й класс в школе в Урмарах, Сергей — 10-й класс в Мусирмах, родном селе мамы девушки. Поженились они через несколько лет, когда жених уже был курсантом. «Я знала, что военное дело ему интересно. И всегда говорила: в нашей семье карьеру строишь ты, а я тебя поддержу, куда бы ни направили», — признается Кристина.

Память о Сергее Ильине чтут и в Чувашии, и на Дальнем Востоке, ставшем второй родиной. В селе Мусирмы в честь него переименовали улицу, где он жил. В школе, в которой учился, открыли «Парту Героя». В Урмарском округе проводился чемпионат по волейболу его имени. Во Владивостоке недавно прошел посвященный памяти Сергея Ильина чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою. Участие в нем приняли многие, кто лично знал Сергея, но не все: некоторые сейчас находятся в зоне СВО. Этот чемпионат планируется сделать традиционным.

О военных навыках и героизме нашего земляка свидетельствуют не только награды. Показательна характеристика от сослуживцев. «В Чувашии есть два великих полководца: Василий Чапаев и Сергей Ильин», — говорили они. Пожалуй, это наивысший комплимент для человека, посвятившего свою жизнь служению Родине.

К Дальнему Востоку Ильины прикипели, но и о Чувашии не забывали, при каждом удобном случае приезжали в республику, в том числе и в отпусках Сергея во время СВО. «Он всегда говорил: самое лучшее место — это Чувашия, — рассказывает Кристина. — Изучал историю родного края, гордился им. Всех своих друзей звал сюда на отдых. Товарищи хотели посетить нашу республику, но откладывали на потом. Получилось, что смогли приехать только на похороны».

3 июля к Кристине пришел командующий Тихоокеанским флотом со своими заместителями и официально сообщил о гибели ее супруга. Когда встал вопрос о месте захоронения Сергея, то ответ был однозначный — только в Чувашии, на кладбище рядом с отцом.

Кстати, об отпусках. Дома Сергей всегда помогал родным и близким, не забывал и о тех, кто в это время находился в зоне СВО. Всегда был с ними на связи, решал вопросы даже на расстоянии. Также он посещал родную школу и проводил уроки мужества. Во время отпуска в 2024 году наш герой встретился с детьми и рассказал о том, как храбро российские воины проявляют себя на поле боя, о своих боевых буднях, о важности защиты Родины. Школьники слушали Ильина, впитывая каждое его слово.

На счету Сергея сотни прыжков с парашютом. Один из них, в 2009 году, едва не закончился трагически. Сергей, инструктор по воздушно-десантной подготовке, проходил переподготовку в Рязани. Один из бойцов, прыгнувший вслед за ним, сделал это раньше времени. В результате он приземлился на раскрывшийся у Сергея купол, стропы и сам купол запутались, раскрылся запасной парашют. Купол тянул вверх, а стропы стали перетягивать шею Ильина. Теряя сознание, за пару сотен метров до земли Сергей успел перерезать стропы, оба бойца благополучно приземлились на запасном парашюте.

Сергей Ильин был требовательным офицером. «Да, строгим, но справедливым, ведь он искренне любил морскую пехоту, — замечает Кристина Ильина. — Человек, который любит свое дело, относится к нему бережно и внимательно. Как любимого человека оберегают от ран и обид, так и он заботился о своей части морской пехоты, предъявляя высокие требования, но делал это с добротой. И, несмотря на свою требовательность, оставался отзывчивым человеком».

ВАСИЛИЙ ШИГИЛЬДЕЕВ,

глава Урмарского округа: «Сергей Юрьевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, проявляя исключительное мужество и героизм. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений».

Защита Родины для Сергея Ильина была главным делом жизни. Фото из семейного архива Ильиных