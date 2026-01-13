В медицинских династиях профессия передается по наследству

Ускоренная программа по военно-полевой хирургии, поспешное окончание четвертого курса — и на фронт. В 22 года юная Нина Саперова оказалась на войне, картины Великой Отечественной остались с ней на всю жизнь. Характер молодого врача ковался в боях под Москвой, в упорных сражениях за жизнь каждого раненого. А Победу она встретила в Берлине.

Нина Ивановна не рассказывала о тех событиях, боясь оживить страшные кадры, но родные знали — она настоящий боец с несломленным духом. После войны она вернулась домой и начала работать акушером-гинекологом, а затем и заведующей акушерским отделением роддома № 1 в Чебоксарах. За 37 лет стажа приняла в свои надежные руки тысячи новорожденных. Среди них были и ее племянники — Александр и Олег Саперовы.

«Тетя Нина была очень хорошим человеком, душевным и искренним, — рассказывает Александр Саперов. — Она относилась к своей работе так же, как в тяжелые фронтовые годы, шла до конца — и все ради спасения жизней». Александр Владимирович гордится своей медицинской династией, общий стаж которой составляет около пятисот лет. За его плечами уже почти 45 лет практики, он — заслуженный врач Чувашской Республики, уважаемый врач-рефлексотерапевт Республиканского кардиологического диспансера.

«Я не гадал, куда пойду учиться, — продолжает он. — Пропитался атмосферой больницы, часто бывая на работе у родителей. Когда в начале 60-х годов мы только переехали и еще не успели получить квартиру, пришлось жить в больнице. Я это хорошо запомнил, хотя тогде мне было всего четыре года».

Самым большим примером для маленького Саши, конечно, стали родители. Его папа, Владимир Николаевич, был заслуженным врачом Российской Федерации, известным врачом-терапевтом, доктором медицинских наук, профессором и заведующим кафедрой госпитальной терапии № 1 ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Он вошел в историю здравоохранения как основатель научной терапевтической школы в республике. Владимир Саперов — автор более 500 научных трудов, учебников и пособий для студентов-медиков. За 60 лет трудового стажа под его началом свой путь в медицине начали более 13 тысяч специалистов, было защищено 35 диссертаций, в том числе 4 докторских.

С нежностью в голосе Александр Владимирович вспоминает маму. Елена Федоровна в течение 55 лет добросовестно работала врачом-лаборантом и главным лаборантом Пермской области, руководителем медицинского учреждения «Никса» в Чебоксарах.

Собеседник отчетливо помнит свою бабушку по маминой линии, Зою Ивановну. Она нянчила его с малолетства и даже на пенсию вышла раньше, чтобы ухаживать за любимым внуком. 38 лет Зоя Ивановна посвятила работе провизором и заведующей аптекоуправлением Чувашской Республики. Во время войны занималась лекарственным обеспечением госпиталей, прекрасно знала химию и привила маленькому Саше любовь к точным наукам.

Бабушку со стороны отца Александр Владимирович знает по рассказам близких. Окончив фельдшерско-акушерский техникум, Зоя Максимовна добросовестно трудилась старшей медицинской сестрой: в начале — в городских больницах, а в годы войны — в госпитале для офицеров. Много лет проработала старшей акушеркой в первой городской больнице.

Отец рассказывал Александру Саперову, как в годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком, вместе с сестрой Леной ходил в госпиталь, где работала его мама, Зоя Максимовна, и развлекал песнями и стихами раненых бойцов.

ВАДИМ БАБОКИН, главный врач

Республиканского кардиологического диспансера: «Династия Саперовых — яркий пример того, чем гордится наша больница. Это не просто семья медиков, а живое воплощение преемственности поколений, где врачебное мастерство становится настоящей традицией, с гордостью передаваемой из рук в руки. Каждый представитель династии несет в себе не только профессиональные знания, но и особую этику служения людям. А общий стаж династии, приближающийся к 500 годам, — не просто цифра, а свидетельство того, как много может сделать семья, если ее объединяет общая миссия.

Именно такие семьи задают высокую планку кадровому потенциалу медицины и вносят неоценимый вклад в реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для молодых специалистов династия Саперовых — это живой пример преданности профессии, образец того, как можно прожить жизнь в медицине с полной отдачей. Мы искренне благодарны за их вклад и уверены: такие семьи — основа будущего нашего здравоохранения!»

Такие искренние и преданные люди, несомненно, вдохновляют следовать по этой трудной, но благородной дороге. Так было и с Александром Владимировичем. «В 1974 году я поступил в Пермский мединститут, окончил его с красным дипломом и переехал в Чебоксары, — продолжает он свой рассказ. — У меня никогда не было романтических представлений о своей будущей работе, ведь медицина — это тяжелый труд, я знал, куда иду».

Отец очень хотел, чтобы сын, как и он, стал терапевтом. Но молодой парень выбрал хирургию. «Сначала мне нравилось, с третьего курса я ассистировал на операциях, а к шестому уже оперировал самостоятельно. Но потом, на 4-5-й год работы, понял, что это не совсем мое», — говорит Александр Владимирович.

Судьбоносной стала встреча с двумя именитыми врачами — главным мануальным терапевтом республики Надеждой Ченских и главным иглотерапевтом Чувашии Вячеславом Любовцевым. «Они были суперпрофессионалами в своих областях.

«Саша, у тебя руки не хирурга, а мануальщика», — говорили мне. Эта специализация, как первая любовь, которая со мной на всю жизнь», — признается Александр Саперов. Он тоже основатель небольшой династии медиков. Супруга Вера Александровна — врач УЗИ, а сын Дмитрий выучился на врача-мануального терапевта. Всего же белые халаты в семье Саперовых в разные годы с честью носили порядка двадцати человек, каждый из которых пошел по этой дороге осознанно, как говорится, «по велению сердца».

«По-другому и не могло быть. В медицинских династиях профессия передается по наследству, и наша — не исключение. Когда с колыбели слышишь разговоры о больнице, диагнозах и лечении, то гордишься и искренне влюбляешься в это дело на всю жизнь. Именно это чувство, я уверен, руководило моей любимой тетей Ниной Ивановной, которая прошла всю войну. Раз или два в году мы собираемся всей нашей большой семьей в доме, где она жила, вспоминаем ее и, конечно, говорим о нашем самом сокровенном — о медицине», — с улыбой заканчивает свой рассказ Александр Саперов.

Фото из личного архива Александра Саперова