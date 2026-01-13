ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» — это ошибочное направление, прямо скажем, такое поведение недопустимо. При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать. У нас активно развивается это направление, и уверен, что на самом-то деле решения ведь есть».