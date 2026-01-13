Репутация имеет значение

Центр «Мой бизнес» Чувашии объявляет о начале конкурсного отбора подрядчиков для оказания услуг предпринимателям региона по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В результате отбора сформируется реестр квалифицированных исполнителей, которые будут привлекаться к реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса, сказала руководитель центра Татьяна Макаркина. Среди ключевых требований к потенциальным подрядчикам — наличие подтвержденной деловой репутации, квалифицированных специалистов, необходимых лицензий и сертификатов.

Исполнители будут привлекаться к оказанию широкого спектра услуг для бизнеса. В их числе — финансовые, маркетинговые, правовые и IT-консультации, содействие в продвижении товаров и услуг, разработке сайтов и фирменного стиля, поддержка в вопросах сертификации и регистрации товарных знаков. Также центр формирует пул подрядчиков для проведения обучающих программ, деловых мероприятий, маркетинговых исследований, подготовки бизнес-планов, организации бизнес-миссий и участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Заявки принимаются до 3 февраля.