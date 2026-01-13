Нужные кадры есть

Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать федеральный проект по развитию креативных индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подготовить документ планируется к 1 сентября 2026 года, ответственным определено Минэкономразвития России. Решение закрепляет креативный сектор как самостоятельное направление государственной экономической политики.

Для Чувашии эта повестка имеет практическое значение, уверена министр экономического развития и имущественных отношений республики Лариса Рафикова. В регионе активно развивается креативное предпринимательство. Сегодня 750 бизнесменов в возрасте до 35 лет уже работают в этом секторе, а в категории до 25 лет доля занятых превышает 10%.

Включение креативных индустрий в структуру нацпроекта позволит увязать новые федеральные инструменты с действующими региональными мерами поддержки. Речь идет о развитии кадров, создании инфраструктуры, доступе к финансированию, защите интеллектуальной собственности.