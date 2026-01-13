Это греет сердца наших парней

Все сильнее сплачиваются жители республики в желании помочь землякам, участвующим в специальной военной операции. Тысячи людей считают своим долгом поддержать их техникой, машинами, провизией, да и просто добрым словом. Накануне депутат Государственной Думы РФ от Чувашии Алена Аршинова приняла участие в очередной отправке гуманитарного груза в зону СВО.

Два бортовых КАМАЗа, груженные пиломатериалами, взревели моторами. С прицепа одного из них спрыгнули два бойца, их позывные «Техасец» и «Адвокат». После отпуска они вернутся к своим сослуживцам не с пустыми руками — привезут древесину, так необходимую на передовой. Строительные материалы помогла получить Алена Аршинова. «Эти доски пойдут на возведение окопов, траншей, землянок. Они также пригодятся для изготовления столов, шкафов, то есть для благоустройства нашего быта, — рассказывает Геннадий («Адвокат»). — К тому же мы продвигаемся вперед, поэтому новый материал необходим для очередной точки базирования».

Алена Игоревна искренне поблагодарила ребят за то, что они с честью и доблестью сражаются за свое Отечество, проявляя высшие человеческие качества, такие как мужество, стойкость и братство. «Спасибо вам! И я рада, что могу помочь вам в профессиональном плане, надеюсь, что законы, которые принимают депутаты Госдумы, работают на благо бойцов, ветеранов боевых действий, для тех, кто служил в добровольных формированиях. И, конечно же, мы не забываем про ваши семьи», — отметила в разговоре с участниками СВО парламентарий.

Алена Аршинова подчеркнула, что военнослужащим на передовой гораздо легче нести службу, когда они знают, что об их семьях проявляют заботу. Кстати, на сегодня принято 154 закона, направленных на помощь как бойцам, так и их близким. Ребятам нужна поддержка и непосредственно в зоне боевых действий. «Например, древесина для укрепления фортификационных сооружений. Мы узнали о том, что ребятам нужны доски, и подключились к помощи. Я знаю, что предприниматели, жители республики оказывают подобную помощь каждый день: плетут сети, делают окопные свечи, собирают продукты, теплые вещи. Это греет сердца наших парней», — добавила Алена Игоревна.

«Техасец» и «Адвокат» отметили, что им важна поддержка государства, земляков, близких людей и всех неравнодушных, верящих в победу людей. В знак признательности бойцы подарили Алене Игоревне сделанный своими руками из оружейных гильз сувенир — тянущийся к солнцу из осколков боеприпасов цветок. Это своеобразный символ Победы и торжества Мира над злом.