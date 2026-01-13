Растёт сумма привлечённых средств

По итогам 2025 года республика вошла в ТОП-15 регионов страны по уровню развития механизмов помощи социально ориентированным субъектам.

В 2025 году на конкурс субсидий подали заявки 85 некоммерческих организаций (НКО), 52 стали победителями. Общая сумма привлеченных средств по сравнению с 2024 годом увеличилась на 20%, превысив 114 млн рублей. Проведено 32 семинара, мастер-класса, круглых стола. Ключевые темы — социальное проектирование и правовые аспекты деятельности НКО.

Впервые в Чувашии прошел «Медиафорум победителей». Социально ориентированные организации представили общественности проекты, реализуемые при грантовой поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда президентских грантов. Оказано 142 индивидуальных и групповых консультации, в том числе по вопросам регистрации некоммерческой организации, разработке социальных проектов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В 22 муниципальных образованиях приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие информационную поддержку некоммерческих организаций.