Антидепрессанты: отделяем факты от мифов

В XXI веке с его ритмом жизни стрессы никого не удивляют, так же как и назначенные врачом антидепрессанты. Но, несмотря на клинические исследования, многие люди имеют предвзятое и однобокое мнение об этих психотропных препаратах. Разобраться в этом нам помог врач-невролог Центральной городской больницы Николай Алексеев.

«Самый главный миф, который бытует об антидепрессантах, связан с формированием зависимости. Это не так, они лишь корректируют работу нейромедиаторов в мозге, однако резкая отмена может привести к побочным действиям. Поэтому прекращать прием нужно плавно под контролем врача.

Бывает, что люди боятся набрать лишний вес при лечении антидепрессантами. Такое может быть, но это связано исключительно с индивидуальной реакцией организма, когда набор веса — это лишь один из возможных побочных эффектов, который может и не проявиться.

Также есть предубеждение, что антидепрессанты вызывают апатию и безразличие. Это частично правда — здесь речь снова может идти о побочном эффекте, но это редкое явление, требующее коррекции, а не нормальная реакция на лечение.

Важно отметить, что антидепрессанты назначает врач — психиатр, психотерапевт или невролог. Берегите свое психическое здоровье!»