Скрестили ракетки в Чувашии

Республика приняла первый окружной старт нового года

Несмотря на трудности, связанные со здоровьем, эти люди проявляют несгибаемую силу воли, характер — несколько раз в неделю ходят на тренировки, участвуют в соревнованиях. Более 30 теннисистов с ограниченными возможностями из четырех регионов ПФО сражались за медали окружных чемпионата и первенства по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в дисциплине «настольный теннис», проходивших в Чебоксарах.

Состязания уже в третий раз приняла площадка спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Выступали представители Оренбургской области, Башкортостана, Татарстана и Чувашии.

В первый день разыгрывались награды в одиночном разряде. Каждый выкладывался в полную мощь. Спортсмены демонстрировали разнообразный арсенал ударов: накаты, срезки, подрезки, подставки. Содержание некоторых противостояний практически не отличалось от поединков здоровых спортсменов — игроки держали очень высокий темп и действовали безошибочно. Матчи одновременно проходили на более чем десяти столах, и уследить за всеми событиями — задача архисложная.

Случались и драматичные ситуации. Алина Рябова из Чувашии играла с представительницей Татарстана. В решающий момент оппонентка Алины допустила обидную ошибку и заплакала, не сдержав эмоции. Рябова все-таки довела дело до победы, а после игры ее соперницу утешил и подбодрил добрыми словами отец нашей спортсменки Александр Мешков.

Вообще папа Александр и мама Валентина на соревнованиях поддерживали сразу двух дочек — Алину и Анну. Девочки очень любят спорт — сначала они занимались тхэквондо, а спустя некоторое время в их жизни появился и настольный теннис. «Физические нагрузки помогают дочкам. Благодаря спорту они стали более собранными, выносливыми. Также наблюдаю прогресс в психологическом и умственном развитии. В настольном теннисе игроки не просто отбивают мяч ракеткой, а думают, куда его направить, занимают нужную позицию. Дочки окончили школу, и теперь спорт — это наша жизнь», — призналась Валентина Мешкова.

Кстати, родители также подают правильный пример и ведут здоровый образ жизни. Семья Мешковых каждый год старается участвовать в «Лыжне России». Кроме того, мама, папа и дочки регулярно выходят на лыжную прогулку на школьный стадион или в Ельниковскую рощу в Новочебоксарске.

Конечно, в успехах девочек большая заслуга принадлежит их тренеру. Наставник спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой Екатерина Карева занимается с группой спортсменов с ограниченными возможностями. Она души не чает в своих подопечных, находит общий язык с каждым воспитанником. Такое отношение вдохновляет атлетов с ограниченными возможностями — они не пропускают ни одной тренировки.

Вот и мастер спорта России Анна Белова вместе с мамой Татьяной четыре раза в неделю приезжают на занятия к Екатерине Каревой из Канаша. Спортивная карьера Анны стремительно развивается. За плечами представительницы Чувашии три серебряных награды с чемпионатов страны по спорту ЛИН в дисциплине «настольный теннис», а в ноябре 2025 года наша землячка одержала победу в Кубке России. Благодаря успешным выступлениям на соревнованиях Анна Белова попала в национальную команду и участвовала в тренировочных сборах в Сочи, Кисловодске и Алексине (Тульская область). На первенстве в Чебоксарах Анна методично обыгрывала одну соперницу за другой и в итоге завоевала «серебро», подтвердив высокий уровень подготовки.

Отметим, что наших соседей из Татарстана представляла внушительная делегация из 12 спортсменов. Теннисисты выступали под руководством наставника Хайема Исмаилова. Каждые 5-10 минут специалист совершал спринтерские рывки от одной части зала в другую, где играли его подопечные. Исмаилов обратил внимание на то, что по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось практически в два раза. «В нынешнем году выросла конкуренция между спортсменами. Проходных игр стало меньше. Это радует», — поделился наставник сборной Татарстана.

Многие представители других регионов ранее уже выигрывали награды на чувашской земле. К примеру, Насгуль Байгужина из Башкортостана в прошлом году завоевала медали чемпионата страны, проходившего в столице республики. Сейчас Насгуль заняла второе место окружного первенства в одиночном разряде. Девушке нравятся условия, созданные в спортшколе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой. «Классный зал, хорошие столы, качественное, современное и удобное покрытие для игры», — подчеркнула Насгуль Байгужина.

Без сомнения, примеры вышеупомянутых спортсменов мотивируют людей вне зависимости от физических возможностей и уровня подготовки заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

По ходу соревнований определились победители и призеры в одиночном разряде, парах и смешанном парном разряде. Лучшие теннисисты округа в марте вновь приедут в Чувашию — Чебоксары примут чемпионат России по спорту ЛИН в дисциплине «настольный теннис».