Законопроект о республиканском бюджете на 2026-2028 годы представлен в Кабинет министров Чувашии

Как сообщает пресс-служба Минфина, доходы в предстоящем году ожидаются в сумме 108,2 млрд рублей. Расходы прогнозируются в объеме 109,8 млрд рублей.

Внесенный бюджет на следующую трехлетку сбалансирован и устойчив, комментирует событие первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. В документе учтено финансирование всех ключевых мероприятий, необходимых для достижения целей национальных проектов, выполнения социальных обязательств перед жителями республики, в том числе перед участниками, ветеранами СВО и их семьями, для оказания мер государственной поддержки отраслям экономики и роста занятости.

По прогнозам, около 100 млрд рублей Чувашия получит из федерального бюджета. Согласно представленному проекту, для республики предусмотрено в 2026 году 38,8 млрд рублей — с ростом к аналогичным значениям 2025 года на 3,3 млрд рублей, в 2027-м — 32,4 млрд рублей, в 2028-м — 27,9 млрд рублей. Министр также обратил внимание, что окончательные цифры безвозмездных поступлений из федерального бюджета станут известны после рассмотрения документа в Госдуме во втором чтении.

По информации Минфина России, в ближайшую трехлетку в адрес субъектов РФ планируется направить 11,4 трлн рублей. Значительная часть распределенных трансфертов — это дотации для устойчивости региональных бюджетов и повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. В Чувашии дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности оцениваются суммарно в 40,5 млрд рублей, в том числе в 2026 году в объеме 18,6 млрд рублей, что примерно на уровне 2025 года, уточнили в Минфине.