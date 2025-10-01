Фонтаны ушли в отпуск до следующей весны

Вслед за аттракционами, о чем уже писала наша газета, в Чебоксарах завершили работу фонтаны. В преддверии зимы демонтируется оборудование, убираются кабели и насосы. Все это будет бережно храниться в теплых помещениях, чтобы после морозов искусственные источники воды вновь ожили и заработали без сбоев.

Сегодня трудно себе представить столицу республики без фонтанов на заливе, Красной площади, в мемориальном комплексе «Победа» и возле ДК тракторостроителей. Обычно их запускают в мае, и они радуют гостей и жителей города до октября. А в межсезонье специалисты АО «Горсвет» проводят масштабную работу: чистят фонтанные чаши, регулируют насосы, проверяют подсветку и форсунки, уделяя особое внимание безопасности и надежности оборудования.

До конца октября необходимо полностью законсервировать все 14 городских фонтанных комплексов, чтобы защитить их от морозов и коррозии. Консервация включает полный слив воды, продувку трубопроводов, демонтаж чувствительного оборудования и укрытие конструкций. От этого зависит, насколько быстро и безотказно фонтаны заработают следующей весной.