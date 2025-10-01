Учителям рассказали, как работать с ИИ

В Чувашском республиканском институте образования прошли курсы повышения квалификации для педагогов. Занятия были посвящены применению искусственного интеллекта и нейросетей в образовании.

Эксперты поделились ценными знаниями и практическими навыками, необходимыми для внедрения современных технологий в учебный процесс. Так, директор Карамышевской школы Козловского округа Елена Чердакова вдохновила коллег мастер-классом по разработке проектов с использованием ИИ и нейросетей. Доцент кафедры методики преподавания учебных предметов и предметных областей Людмила Дмитриева осветила тему нормативного регулирования цифровых технологий в образовании.

Светлана Краснова, доцент кафедры воспитательных технологий, провела занятие о психологических рисках и угрозах при использовании ИИ, а также способах их минимизации. Особое внимание было уделено этике использования ИИ и защите персональных данных учащихся.

Курсы объединяли теорию и практику через разбор кейсов, моделирование педагогических ситуаций и обмен опытом. Участники не только получили знания, но и освоили инструменты и сервисы для автоматизации задач, персонализации обучения и повышения вовлеченности учащихся. Это подготовит педагогов к успешному внедрению ИИ в повседневную работу, уверены в Министерстве образования Чувашии.