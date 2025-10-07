«Берлинская жара»: новая шпионская драма про ядерную гонку

Вслед за «Бомбой» и «Атомом» к 80-летию российской атомной промышленности, которое отмечали по всей стране, в том числе в Чувашии, вышла еще одна история про появление в СССР ядерного оружия — «Берлинская жара». В основе сериала — роман московского писателя Дмитрия Полякова-Катина, где с физиков-ядерщиков акцент смещен на советских разведчиков в Германии. Советский Союз поставил перед ними почти невыполнимую задачу: узнать, насколько далеко в разработке атомной бомбы продвинулся немецкий профессор Гейзенберг и когда у Третьего Рейха может появиться оружие, способное изменить ход войны совсем не в пользу СССР. За этой же сверхсекретной информацией охотятся разведки Великобритании и США.

Имя режиссера из титров убрали

серий — 8

места съемок — Санкт-Петербург, Выборг, Кронштадт, Павловск

За окном весна 1943 года, армия Паулюса уже в кольце под Сталинградом, но Курская битва еще впереди. Германия разрабатывает наступательную операцию «Цитадель» по окружению наших войск под Курском. А у нас нет даже достаточного количества урана, чтобы начать исследования, и ученых — война разбросала их про разным местам. В Москве только Игорь Курчатов (Даниил Страхов), поставить которого во главе атомного проекта Сталину (Леван Мсхиладзе) рекомендует академик Иоффе.

Действие разворачивается в двух плоскостях: в лаборатории Курчатова, где начинается своя борьба за создание бомбы, и в Берлине. Бывший участник войны в Испании, и — на минуточку — сторонник Франко, наполовину испанец Франс Хартман (Гела Месхи) управляет роскошным отелем «Адлерхоф», где «время словно застыло в точке довоенного благоденствия» — так описано в книге. Хартман устраивает вечера для госчиновников, высших офицеров и благодаря своим связям собирает информацию. Понятно, что человек такого уровня не может быть обычным гражданским, потому Хартман еще и оберштурмбаннфюрер СС. В Управлении внешней разведки СССР он проходит под оперативным псевдонимом «Баварец». Впрочем, и англичане считают его своим агентом. Задача Хартмана — любой ценой выяснить, что было в секретной папке, которую Гиммлер передал Гитлеру, рассказывая об эксперименте по созданию нового «вундерваффе».

Чужой среди своих, свой среди чужих

Кастинг-группа, наверное, попала в десятку, приглашая на главную роль Гелу Месхи. В силу грузино-испанского происхождения и неславянской внешности мы воспринимаем его как иностранца. Важно, что в нем кожей чувствуется надежность, внутренний стержень. Этот герой не окажется оборотнем, хотя моральный выбор ему придется делать, и не раз.

Присмотреть за Хартманом гестапо поручает молодой женщине. Переводчица с португальского, работающая в МИДе, Дори (Анна Пескова) очень естественно и ненавязчиво входит в ближний круг Хартмана — и агент двух разведок начинает ухаживать за прекрасной и скромной девушкой. Более того, он позволяет себе в нее влюбиться! Идет мировая война, перед Хартманом стоит задача невероятной сложности, но Баварец едет с Дори на озеро на пикник. Картинка просто глянцевая: солнце, музыка, зеленая трава, словно пол-Европы и не охвачено боевыми действиями, и союзники не бомбят Берлин.

Создатели не то что не пытались сделать видеоряд более приглушенным, как, например, в том же «Нюрнберге», но словно специально добавили красок. Возможно, потому что и в книге весна 1943-го описана ярко: «Запоздалая весна навалилась наконец теплой грудью на измученный холодными дождями город, согрела его мягким жаром созревшего тела, и на какой-то миг могло показаться, что войны нет, а есть только солнце и цветущие под ним душистые кусты сирени».

Искать историческую натуру все сложнее и сложнее, и превратить сегодняшний Петербург в Берлин 1940-х можно только с помощью компьютерной графики, которая в общем-то считывается в кадре. И, к сожалению, знаменитые, легко узнаваемые локации северной столицы, Выборга, Павловска разрушают ощущение, что нам показывают Германию.

Актеров-иностранцев приглашать не стали

Забавно наблюдать, как наши современники перевоплотились в высших офицеров немецкого командования, которых мы так хорошо помним по «Семнадцати мгновениям весны». Андрей Мерзликин сыграл Гиммлера, Алексей Филимонов — Шелленберга, а Виталию Кищенко досталась роль главы гестапо Мюллера. И все они говорят по-русски, заморачиваться с немецкой речью и переводом не стали. Из-за речи тяжело выделить и англичан, поэтому персонажей приходится титровать. Самый неоднозначный герой здесь, конечно, Вальтер Шелленберг, начальник внешней разведки СС. За спиной у Мюллера он вытаскивает из гестапо британского агента Берга, который может вывести его на всю резидентуру в Берлине. А за спиной у Гитлера решает вести переговоры с англичанами, чтобы перетянуть Великобританию на сторону рейха. Эта борьба за влияние внутри нацистской Германии становится одной из главных линий. СС, гестапо, абвер и в открытую конфликтуют, и проводят тайные операции.

Половина сериала еще впереди, по диалогам видно, что сюжет почти полностью взят из романа, а там персонажи говорят книжным языком, значит, главным антагонистом Хартмана можно считать именно хитреца Шелленберга. Персонаж сложный, в исполнении Филимонова он не лишен интеллигентности и обаяния, хотя уже во второй серии Гиммлер говорит ему, что тот замыслил измену родине.

Впрочем, предательство, человеческая слабость, трусость и стали основной темой всей этой истории.

Если в «Атоме», который на прошлой неделе повторили на канале «Россия», главные действующие лица — ученые, то «Берлинская жара» в прорисовку их характеров не особо углубляется. Создателям важнее другое — благодаря каким обстоятельствам у СССР оказались немецкие разработки ядерной бомбы.

Роман Дмитрия Полякова-Катина поднимает вопросы о моральных и этических аспектах использования этого оружия. Будет ли такая проблема поставлена в сериале 2025 года, когда мир снова висит на волоске, увидим в следующих сериях. И, конечно, интересно, оставят ли кинематографисты неожиданную развязку книги, заставляющую переосмыслить сюжет, или придумают новую. Сериал еще только набирает обороты, но роман стоит того, чтобы его прочитать. В 2019 году «Берлинская жара» была удостоена премии Службы внешней разведки в области литературы и искусства имени Евгения Примакова.

Фото из газеты «Метро», kino-teatr.ru