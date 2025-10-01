Студенты из семей участников СВО получат стипендию Главы

Определены победители «зеленого» конкурса

Дети бойцов специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию Главы Чувашии не только как учащиеся школ, но и в качестве студентов организаций среднего профессионального образования. Соответствующий порядок выплаты принят на заседании Правительства республики под председательством премьер-министра Сергея Артамонова.

Как доложил министр образования Дмитрий Захаров, стипендию в размере 2500 рублей школьники из этих семей уже получают. Но если парень или девушка поступали в техникум, она автоматически отменялась. Теперь выплата в такой же сумме продлевается и на период обучения в среднем профессиональном учебном заведении. Данный порядок принимается по поручению Главы республики Олега Николаева.

На заседании озвучены итоги ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашии. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов доложил о распределении грантов в форме субсидий для победителей. Призовой фонд нынче увеличен с 408 тыс. до 736 тыс. рублей, соответственно выросли и размеры грантов. Было подано 74 комплекта материалов из 16 муниципальных образований против 61 заявки в прошлом году. Тогда и участников насчитывалось 14, второй год подряд не подавали документы Мариинско-Посадский, Порецкий, Шумерлинский округа.

В перечень показателей оценки включаются наличие согласованных схем проектов озеленения, состояние газонов, кустарников, цветников, эстетика дворов, улиц и ряд других критериев. Премия за первое место в каждой номинации — 73,6 тыс. рублей, за второе — 44,1 тыс., за третье — 29,4 тыс. рублей. В номинации «Озеленение и благоустройство учреждений социальной сферы в границах участка и прилегающих территорий» победил Ибресинский психоневрологический интернат, вторая позиция — за Карабай-Шемуршинским интернатом, третья — за Аликовским детским садом «?aлку?». В оформлении цветников и уголков отдыха на первом месте детский сад «Веселые ладошки» из Чебоксар, на втором — тоже столичный детсад «Родничок», третья позиция — за чебоксарским детсадом № 182. Министр назвал лауреатов и в остальных номинациях, в том числе и по содержанию частных домов.

Сергей Артамонов заметил, что если бы участвовали все муниципалитеты, было бы намного интереснее. В республике много достойных, красивых объектов, но их просто не показывают из-за неважного отношения местных чиновников к акции.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова представила проект поправок в закон об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим республики. На сегодня условиями для получения этого права являются назначение страховой пенсии по старости либо инвалидности, наличие стажа государственной гражданской службы, наличие факта увольнения с нее. Стаж с 2017 года увеличивался, сейчас он составляет чуть более 19 лет, с 2026-го вырастет до 20 лет.

Законопроектом предложено дополнить перечень должностей, в которых будут учитываться условия назначения пенсии за выслугу.

Это отдельные должности руководителей, специалистов и выборные, замещаемые на постоянной штатной основе в госорганах и местном самоуправлении, образованных в соответствии с Конституцией Республики Крым, а также нормативных актов, действующих на этой территории. Вторая поправка связана с изменением наименования федерального закона о занятости населения. По третьему предлагается уточнить периоды работы, за которые не выплачивается пенсия за выслугу лет. Это, в частности, государственные должности, замещаемые ими на профессиональной основе. На сегодня 438 человек в республике являются получателями пенсии за выслугу лет по работе государственными гражданскими служащими.

В 2029 году Чувашия будет отмечать 100-летие со дня рождения нашего знаменитого земляка Андрияна Николаева. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова доложила о создании организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий во исполнение соответствующего указа Главы республики. В его состав планируется включить представителей исполнительных и законодательных органов власти региона, территориальных структур, местного самоуправления, общественных и иных объединений. Комитет будет осуществлять взаимодействие всех участвующих сторон, контроль за выполнением мероприятий. Минкультуры направит в адрес заинтересованных организаций запрос предложений для плана.

На заседании утвержден очередной перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и другие сферы. По данным министра экономического развития и имущественных отношений Ларисы Рафиковой, это коснется семи участков общей площадью 264 гектара. Сергей Артамонов отметил, что при обсуждении вопроса требуется более детальная информация об инвесторах, сроках реализации их проектов.

Принят проект поправок в закон об обязательном экземпляре документов. Утверждены постановление об уполномоченном органе по осуществлению размещения информации в государственной информационной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также положение о конкурсах видеороликов и компьютерной анимации среди молодежи республики «Честное кино» и рисунков «Будущее без коррупции». Приняты изменения в государственную программу развития промышленности и инновационной экономики.