Важно услышать жителей

Глава Чувашии Олег Николаев 21 октября в 12.00 проведет прямую линию, первую после его переизбрания на пост руководителя региона. Вопросы будут приниматься через портал «Госуслуги», а также в комментариях к посту о прямой линии в телеграм-канале Олега Николаева. Общение с населением организуют в сообществе «Чувашская Республика» ВКонтакте и в эфире телеканала «Россия 24», а также на волнах радиостанции «Радио России». Олег Николаев подчеркнул, что для него важно лично услышать жителей республики, потому что их мнение задает направление работы руководителей Чувашии.