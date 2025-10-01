Забота о мамах и малышах

Отделение Социального фонда России по Чувашии по программе «Родовой сертификат» перечислило 70,2 млн рублей медицинским учреждениям республики.

Финансовые средства были направлены на предоставление услуг, связанных с беременностью, родами и наблюдением за детьми до года, с января по сентябрь 2025 года. Таким образом, по родовым сертификатам поддержку получили 11991 мама и 10441 малыш.

Напомним, что программа «Родовой сертификат» действует в России с 2006 года и сейчас входит в нацпроект «Здоровье». Документ оформляется в электронном виде на любом сроке беременности. Также сертификат можно получить в детской поликлинике, если ребенок будет к ней прикреплен в первые три месяца после рождения.

Отметим, что Социальный фонд России получает все необходимые сведения автоматически. Перевод родового сертификата в цифровую форму значительно облегчил медработникам процесс заполнения документа.