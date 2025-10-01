В Чувашии завершается масштабная инструментальная диагностика состояния дорог

Полученные результаты позволят запланировать ремонт магистралей на ближайшие годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день проверено 52 дороги регионального значения протяженностью около 1600 км и оценено состояние около 1943 дорог местного значения общей протяженностью более 4 тыс. км. Специалисты завершат проверку и подготовят детальные отчеты до 1 ноября.

Помимо этого, идет расчистка обочин от кустарников и деревьев вдоль дорог «Волга» — Марпосад (32,1 км), «Аниш» (100 км), Калинино — Батырево — Яльчики (94,4 км) и Чебоксары — Сурское (100 км). Работы ведутся в два этапа: обработка гербицидами и механическое удаление растительности.

Кстати

С 21.00 3 октября до 11.00 4 октября 2025 года будет закрыт железнодорожный переезд между Чебоксарами и Новыми Лапсарами. Причина — капитальный ремонт: специалисты проведут замену переездного настила и переукладку подходов на железобетонное основание протяженностью 25 м.