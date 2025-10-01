ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«На этот год перед нами стояла задача отремонтировать почти 77 км дорог республиканского значения и обновить два важных моста — реки Шатьма Красноармейского округа и Меня Порецкого округа. Уже завершили капремонт 21 км и обновили 50 км дорог, работы по мостам идут полным ходом. В муниципалитетах

отремонтировали 108 км из запланированных 136 — каждый километр должен быть сделан качественно и в срок. Это прямая ответственность перед вами, жителями республики. Ставим амбициозную цель к 2030 году — привести в нормативное состояние не менее 60% региональных дорог и обновить 85% опорной сети. Это позволит существенно повысить комфорт и безопасность жизни для каждого из нас. Рост финансирования — ключевой двигатель перемен. Лично поддержал увеличение бюджета на ремонт дорог на 40%, теперь он достиг 1 миллиарда рублей. Эти деньги — гарантия, что обновление дорожной инфраструктуры будет идти еще быстрее и качественнее».