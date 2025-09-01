Чувашия открывает очередную главу своей современной истории

Переворачивая страницу первой пятилетки

Торжественная церемония вступления Олега Алексеевича Николаева в должность Главы Чувашской Республики стала событием глубокой политической и символической значимости. Это был не просто ритуал перехода от первого ко второму сроку, а масштабная презентация итогов пятилетнего цикла управления и декларация намерений на предстоящий период. Убедительная победа Николаева на выборах и сама атмосфера церемонии позволили экспертам провести детальный анализ его первого срока, который можно охарактеризовать как период фундаментальной трансформации республики: от преодоления острых кризисов управления регионом к формированию устойчивой модели стратегического развития.

Особое внимание участников инаугурации привлек небольшой фильм, показанный в самом начале церемонии. Он был все о тех же итогах первой пятилетки вступающего на второй срок Олега Николаева, но с акцентом на трудности, с которыми республика столкнулась в 2020 году. Действительно, начало первого срока Олега Николаева в январе 2020 года совпало с глобальным вызовом — пандемией COVID-19. Для многих регионов этот период стал временем сугубо реактивных мер и борьбы за выживание. Однако анализ действий команды Николаева показывает, что кризис был использован как катализатор для глубинных изменений.

Вместо того чтобы замыкаться на оперативном управлении, руководство республики инициировало проекты, направленные на консолидацию общества и переосмысление исторического наследия. Ярчайшим примером стала масштабная работа по восстановлению памяти о подвиге тружеников тыла, строивших в годы Великой Отечественной войны Сурский и Казанский оборонительные рубежи.

Итогом этой работы стали не только возведение общенационального монумента «Строителям безмолвных рубежей» в 2022 году, но и важный идеологический сдвиг. Проект, на открытие которого прибыли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Глава Татарстана Рустам Минниханов, позволил Чувашии заявить о себе как о регионе, вносящем весомый вклад в историю страны, и укрепить чувство собственного достоинства ее жителей. Таким образом, антикризисное управление сочеталось с закладкой долгосрочного «духовного фундамента» для будущего прогресса.

И развитие от статистического роста к отраслевому лидерству, по мнению создателей фильма, не заставило себя долго ждать. Экономические результаты первого срока носят не просто показательный, а рекордный характер. За пять лет объем промышленного производства в республике вырос в 1,9 раза, что позволило региону занять 6-е место в России по темпам промышленного роста и 1-е место в Приволжском федеральном округе по увеличению собственных доходов бюджета. Однако за этими цифрами стоит качественное изменение структуры экономики.

Чувашия не просто нарастила объемы, она утвердилась как ключевой игрок на федеральных рынках. Сегодня республика обеспечивает 60% российского рынка электрических реле, 25% рынка средств защиты растений и 95% — перекиси водорода. Знаковым событием стало открытие завода «Волжская перекись» — крупнейшего в стране производителя данной продукции инновационным антрахиноновым методом. А создание пяти индустриальных парков подготовило мощную инфраструктурную основу для дальнейшего притока инвестиций и локализации новых производств.

Не менее впечатляющие успехи в агропромышленном комплексе. Чувашия стала лидером ПФО по производству картофеля, хмеля, овощей, молока и зерна в расчете на 100 гектаров угодий, демонстрируя высочайшую эффективность сельского хозяйства. Широкая государственная поддержка, выразившаяся в выдаче тысяч грантов и приобретении более четырех тысяч единиц новой техники, свидетельствует о целенаправленной политике по укреплению класса фермеров и модернизации отрасли.

Первый срок Николаева ознаменовался рядом масштабных инфраструктурных преобразований, кардинально изменивших транспортный каркас республики. Объемы дорожных работ выросли в два раза. Но ключевым событием стало открытие участка высокоскоростной автомагистрали М-12 «Волга», который сократил время пути до Москвы в полтора раза, интегрировав Чувашию в столичную агломерацию.

Модернизация аэропорта Чебоксар позволила удвоить пассажиропоток, а запуск межрегионального речного маршрута «Чебоксары — Казань» на современных судах «Валдай» возродил пассажирское судоходство по Волге. Республика, занимающая первое место в ПФО по обеспеченности троллейбусами, демонстрирует сбалансированный подход к развитию всех видов транспорта. Плоды этой политики налицо: по росту туристического потока Чувашия занимает 7-е место в России, превращаясь в заметное направление для внутреннего туризма.

Устойчивое развитие невозможно без инвестиций в человеческий капитал, и здесь первый срок Николаева отмечен системными преобразованиями. В здравоохранении республика вошла в пятерку лидеров России по сохранению жизни новорожденных, средняя продолжительность жизни выросла на три года, а объем высокотехнологичной медицинской помощи увеличен на 42%. Капитальный ремонт и строительство 291 объекта здравоохранения, а также обновление парка скорой помощи на 120 автомобилей говорят о приоритете доступности и качества медицинских услуг.

В сфере образования построено 24 детских сада и 12 школ, включая три концессионные — в Чебоксарах, Новочебоксарске и поселке Кугеси. Особого внимания заслуживает создание нового учебника чувашского языка «Ч?ваш ч?лхи» для начальных классов, что подчеркивает курс на сохранение культурной и языковой идентичности в условиях модернизации.

Культурная политика также получила мощный импульс: построено свыше 35 сельских Домов культуры, инвестиции в отрасль выросли в 1,7 раза, модернизировано сорок библиотек. Заключение соглашения с Театральным институтом имени Щукина открывает для талантливой молодежи Чувашии прямой путь в ведущие творческие вузы страны.

Чувашская Республика укрепила свой статус одного из заметных и динамично развивающихся регионов России. Это подтверждается целой чередой визитов высоких гостей из федерального центра и выдающихся деятелей из разных сфер. В 2024 году регион посетил Президент России Владимир Путин. Именно у нас, в Цивильске, он обратил внимание на эффективное вложение государственных средств в развитие отрасли культуры на селе.

С рабочими поездками регион в разное время посетили ключевые министры федерального Правительства. В 2023 году с визитом побывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в 2024-м — министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр спорта Михаил Дегтярев, а в 2025-м — министр сельского хозяйства Оксана Лут. Также республику посещали и другие видные представители власти.

Интерес к Чувашии во многом был усилен масштабным культурным проектом «Вышитая карта России», которая была создана по инициативе Главы республики Олега Николаева. Чувашию с удовольствием посещают знаковые фигуры искусства и спорта: режиссер Никита Михалков, певица Надежда Бабкина, дирижеры Валерий Гергиев, Юрий Башмет и Владимир Спиваков, легендарный тренер Олег Романцев, футболист Александр Филимонов, шахматист Анатолий Карпов и другие. Для многих из них точкой притяжения стала именно Вышитая карта России — уникальный арт-объект, символизирующий единство страны.

Таким образом, инициатива Олега Николаева вышла далеко за рамки культурного проекта. Вышитая карта стала визитной карточкой региона, точкой притяжения для почетных гостей и наглядным воплощением идеи о том, что страну объединяют не только инфраструктурные проекты, но и общие духовные ценности.

Пять лет назад Чувашия была другой республикой — сталкивающейся с вызовами пандемии, ищущей новые точки роста. Кадры на экране хорошо это продемонстрировали и напомнили еще раз, какой путь республика прошла вместе со своим Главой. Инаугурация Олега Алексеевича Николаева открывает очередную главу в истории современной Чувашии — главу, основанную на прочном фундаменте, заложенном за последние пять лет.

Комментарии

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

и.о. Председателя Кабинета министров Чувашии:

— Доверие жителей региона — высокая честь и большая ответственность. Уверен, накопленные успехи команды Чувашии, четкие приоритеты развития и личная энергия Олега Алексеевича станут залогом нового этапа прогресса, процветания родного края и благополучия наших людей. Те результаты, которых республика уже достигла, — прочный фундамент для всего нового. Утвержденная Главой республики стратегия развития, нацеленная на конкретные улучшения в жизни людей, совпадает с общенациональными приоритетами.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы России:

— На Главе Чувашии лежит большая ответственность за судьбы людей и республики, поэтому хочу пожелать Олегу Николаеву вдохновения, чтобы все намеченные планы обязательно воплотились в реальность. Наш народ проголосовал за стабильность, консолидацию, которая, к слову, нам всем необходима, за системное продолжение улучшений, которые мы уже все видим. Посмотрите, насколько масштабно строятся, реконструируются, ремонтируются на территории всей Чувашии детсады, школы, спортивные и культурные объекты, учреждения здравоохранения.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку:

— Опираясь на то, что уже сделано, надо строить еще более амбициозные планы. Я часто говорю, что Чувашия будет лучшим местом в мире. Кто-то смеется, но на самом деле у нас именно такие планы. Сейчас подготовлена программа на пять лет вперед, и если мы ее реализуем, республика станет одним из ведущих регионов страны и по экономическому потенциалу, и в социальной сфере, и по уровню жизни. Только очень важно всем нам, жителям Чувашии, взявшись за руки, двигаться вместе. Уверен, что республика будет двигаться вперед!

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

и.о. заместителя Председателя Правительства Чувашии:

— В сплоченном коллективе Правительства Чувашии мы твердо настроены на дальнейшее развитие региона, выполнение новых амбициозных задач и успешную реализацию Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года, предусматривающей целый ряд масштабных и значимых для региона проектов. Вместе, в единой команде, мы сможем воплотить в жизнь самые смелые замыслы и вывести качество жизни населения на принципиально новый уровень.

АНДРЕЙ МАКУШЕВ,

и.о. заместителя Председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министра сельского хозяйства Чувашии:

— Как справедливо отметил Олег Алексеевич, впереди много важных задач — они закреплены в Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2030 года. В этой программе заложен широкий перечень проектов и инициатив, направленных на улучшение благосостояния людей. Я хочу отдельно подчеркнуть, что поддержка аграрного сектора неотъемлемая часть реализации этой программы.

