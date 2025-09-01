Деловой разговор на родном языке

В республике готовится уникальное событие, призванное разрушить стереотип о том, что чувашский язык уместен только в быту. В Чувашском национальном музее 27 сентября состоится встреча предпринимателей, которые будут делиться своими историями и идеями исключительно на чувашском языке.

Организатор мероприятия — член общественной организации «Деловая Россия» Артем Григорьев — ставит перед собой цель показать, что на родном языке можно говорить о сложных и серьезных вещах, в том числе о бизнесе. В программе — выступления известных представителей делового сообщества.

Полиглот и языковой активист Александр Блинов представит проект «Чувашский бизнес-словарь». Член «Деловой России» Владимир Айкин расскажет о развитии мышления через кардинальный выход из зоны комфорта. Еще одна история прозвучит от предпринимателя, начавшего путь с должности главы сельского поселения и сумевшего превратить управленческий опыт в успешный бизнес.

Также участников ждет общение с предпринимателями, которые активно используют культурный код как драйвер развития бизнеса, и полезные семинары от экспертов. Все — исключительно на чувашском языке.