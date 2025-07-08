«Стол — престол»: совместные завтраки укрепляют отношения в семье

Автор: Валерьян АндреевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Осознанность родительства приходит с третьим ребенком

8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. Этот праздник напоминает нам о главных ценностях для каждого человека. Что делает нашу жизнь по-настоящему полной и счастливой? На эту тему Эльвира и Владимир Тимофеевы, кстати, семейная чета журналистов — побеседовали с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и его супругой, руководителем республиканского Союза женщин Натальей Николаевой. Их союз — живой пример того, как любовь и взаимная поддержка могут стать не только основой семейного счастья, но и прочным фундаментом успешной государственной службы.

Ведущий: В последние годы все чаще звучат тревожные разговоры о кризисе семейных ценностей, о том, что традиционный институт семьи теряет свои позиции в современном обществе. Как вам кажется, в чем конкретно это проявляется? И почему именно сейчас так важно сохранять и укреплять семейные ценности?

Наталья Николаева: Знаете, мне кажется, что современное веяние времени задает несколько иной стандарт жизни, когда человек в первую очередь рассчитывает сам на себя. С одной стороны, это прекрасно — сегодня стало гораздо больше возможностей для самореализации, мир стал комфортнее и доступнее. Причем в равной степени как для мужчин, так и для женщин. Если вспомнить историю, еще совсем недавно женщинам приходилось буквально с боем отвоевывать право на образование, на возможность выйти замуж по любви. Сегодня, слава Богу, эти ограничения остались в прошлом. Но при этом, на мой взгляд, возник определенный перекос, который требует новой трансформации, своеобразной перезагрузки семейных ценностей.

Ведь если взять поколение моих бабушек и дедушек, семья была прежде всего необходимостью для выживания. В деревне, с большим хозяйством, в тяжелые времена войн и лишений, в одиночку просто невозможно было справиться. Семья была опорой, защитой, гарантией выживания. Сегодня же, как мне кажется, такой острой необходимости уже нет — технический прогресс, развитие социальных институтов позволяют человеку комфортно существовать и в одиночку. Но это лишь видимость, потому что глубинная потребность в семье, в близких людях никуда не делась.

Олег Николаев: Если попытаться разложить это самое «веяние времени» на составляющие, то, на мой взгляд, можно выделить три ключевых аспекта. Первое — это невероятно ускорившийся ритм жизни. Каждый день приносит что-то новое, все стремительно меняется. Второе — это колоссальное количество возможностей, которые открываются перед современным человеком. И третье — не менее впечатляющее разнообразие путей реализации этих возможностей. Причем создается иллюзия, что воспользоваться всеми этими возможностями легко и просто.

Но при этом, и это меня особенно тревожит, постепенно, слава Богу, пока не полностью, но все же утрачиваются те устои, которые веками передавались из поколения в поколение. Раньше существовали четкие правила: «надо», «мужская работа», «женская работа», «так не положено», «неудобно». Это был нерушимый закон. Сегодня же старое во многом забывается, но нового, столь же прочного фундамента пока не создано.

Супруги Владимир и Эльвира Тимофеевы, ведущие журналисты ГТРК «Чувашия», эксклюзивное интервью у первой пары республики, Олега и Натальи Николаевых, провели в стенах Чувашского государственного художественного музея. Фото ГТРК «Чувашия»

Ведущий: У вас обоих, без преувеличения, крайне насыщенный график, множество обязанностей и дел. Как вам удается в таком ритме сохранять тепло семейных отношений, находить время друг для друга?

Олег Николаев: Вы знаете, сегодня такой плотный график не только у нас — у бизнесменов, чиновников, да и у многих других профессий. На мой взгляд, ключевой момент здесь — это наличие общих устремлений, общих желаний. И эти желания, что очень важно, должны совпадать. Например, если есть возможность выкроить время из напряженного графика и просто вместе пообедать или поужинать — это бесценно. Когда ты полностью погружаешься в это совместное времяпрепровождение, отключаешься от всех дел, это дает ощущение близости, тепла, взаимопонимания. И что особенно важно — такие моменты, если они повторяются регулярно, формируют общие ценности. А ценности могут быть разными: уважение, терпение, желание понять и поддержать друг друга, умение искренне радоваться успехам близкого человека.

Я глубоко убежден, что такой подход должен распространяться на все аспекты жизни, а не только на специально выделенное «время для семьи». К сожалению, в повседневной рутине мы часто оставляем внимание самым близким людям «на потом». В нашей чувашской культуре это особенно заметно. Поэтому здесь нужны осознанные, порой даже дисциплинированные усилия.

Наталья Николаева: Мне кажется, секрет достаточно прост — важно двигаться в одном направлении, быть в одной системе координат. В нашем случае так исторически сложилось, что я всегда старалась быть в курсе профессиональной деятельности Олега Алексеевича, будь то работа в банке, политическая деятельность или его нынешняя должность. Мне это было искренне интересно и с точки зрения личностного роста, и как возможность лучше понимать супруга.

Когда люди находятся в одном смысловом поле, это невероятно сближает. Даже сейчас, занимаясь проектами в Союзе женщин, я всегда обсуждаю их с Олегом Алексеевичем — его стратегическое видение часто помогает найти неожиданные решения.

А еще мы очень любим просто быть вместе — гулять, читать одни и те же книги, смотреть фильмы и потом обсуждать их. Это создает общее информационное пространство, дает возможность лучше понимать друг друга. Такие, казалось бы, простые моменты на самом деле бесценны.

Олег Николаев: Я бы добавил, что в отношениях между мужчиной и женщиной крайне важно доверие. Есть замечательная метафора: мужчина как бы бросает женщину в неизвестность, давая ей свободу познавать мир, а она, возвращаясь, делится с ним своими открытиями, своим видением. Так происходит постоянное взаимное обогащение, развитие отношений.

Ведущий: У каждой семьи есть свои традиции, свои «якоря», которые скрепляют отношения. Какие особенно дороги вам? И что, на ваш взгляд, самое важное нужно передать детям?

Олег Николаев: (улыбаясь) Вот здесь главный хранитель традиций — безусловно, Наталья Алексеевна.

Наталья Николаева: Наши семейные традиции, наверное, не сильно отличаются от тех, что есть во многих семьях, но для нас они очень ценны. Прежде всего — это совместные завтраки. Мы стараемся начинать день вместе, за вкусным, приготовленным с любовью завтраком. Признаюсь, иногда я позволяю себе немного полениться, и тогда Олег Алексеевич с удовольствием берет на себя кулинарные заботы. У него есть коронные блюда — потрясающий шашлык и гречка, которую почему-то у него получается приготовить особенно вкусно, я так не умею (смеется).

Эти утренние минуты, когда мы можем посмотреть друг другу в глаза, почувствовать настроение, обсудить планы на день — бесценны.

Еще мы очень любим совместные походы в кино — причем смотрим самые разные фильмы: и патриотические, и семейные, и даже детские, хотя с возрастом детей последних стало меньше. Но я уверена, что с внуками мы снова откроем для себя мир мультфильмов! (смеется)

Летом обязательно выбираемся в походы — с детьми, с друзьями. Любим собираться на семейные праздники, когда за большим столом встречаются несколько поколений. Чтение книг вслух — еще одна наша добрая традиция.

Олег Николаев: На самом деле, все эти, казалось бы, простые совместные занятия несут в себе огромный воспитательный потенциал. Они учат не только детей, но и нас самих. Вот, например, у нас в семье есть шутливое, но очень важное правило: «Стол — престол». За столом мы не только едим — это место для общения, для передачи ценностей. Поэтому у нас есть строгие правила, что можно и чего нельзя делать за столом.

Некоторые традиции у нас обязательны для всех. Например, 9 Мая мы всегда идем на праздничные мероприятия всей семьей. А на Новый год дети собираются дома, хотя старшие уже выросли и вроде бы для них это необязательно — и нам радостно.

Ведущий: Вы не только любящие супруги, но и заботливые родители. Есть чувашская поговорка: «Родители должны дать детям ум, нежели богатство». Чему вы стараетесь научить своих детей в первую очередь?

Олег Николаев: Для нас принципиально важно не просто говорить детям правильные слова, а показывать все на собственном примере. Вот, скажем, я люблю утренние пробежки — для меня это не только спорт, но и своеобразная медитация. Когда я предлагаю сыну присоединиться, он никогда не отказывается — потому что видит, как это важно для меня.

Второй важный момент — мы стараемся «вшивать» детей в нашу повседневную жизнь, делать их участниками всех значимых событий.

И третий аспект — это совместный досуг, особенно чтение и просмотр фильмов. У нас часто возникают жаркие споры, что выбрать — ведь сейчас столько возможностей! Но через эти дискуссии, через аргументы мы приходим к общему решению, которое часто совпадает с выбором Натальи Алексеевны (смеется). Когда дети были маленькими, приходилось читать и не самые глубокие книжки — помню, какие-то комиксы я читал дочери раз двести!

Наталья Николаева: Я бы добавила, что настоящий «кайф» от родительства приходит с третьим ребенком. На первом ты только учишься быть родителем, на втором — начинаешь понимать, а после третьего действительно получаешь удовольствие от воспитательного процесса.

Старшие дети иногда говорят: «Вот младшим вы разрешаете то, что нам не разрешали». И я честно объясняю: «Я стала мудрее». Воспитание — это живой процесс, мы растем вместе с детьми. Сейчас мой родительский опыт равен возрасту старшей дочери — и это потрясающая возможность для взаимного развития.

Ведущий: Вы активно участвуете в социальных проектах, направленных на поддержку семей. Как ваш личный опыт, опыт вашей семьи помогает в этой работе?

Наталья Николаева: Без личного проживания, без глубокого понимания семейной динамики невозможно создать по-настоящему полезные проекты. Все наши инициативы — назову как пример «Берегини села» о профориентации для девочек через пример успешных женщин, или другие программы — рождаются из личного опыта.

Мы на собственном примере показываем, что можно быть счастливым и реализованным на малой родине. Что не нужно искать счастья за «семью морями» — оно здесь, в семье, в родном краю.

Олег Николаев: Личный опыт, искреннее понимание семейных ценностей позволяют создавать проекты, которые находят отклик в сердцах людей. Когда ты сам прошел через определенные испытания, когда твоя семья — это не картинка для СМИ, а настоящая, живая история, это чувствуют и другие. Думаю, именно поэтому наши инициативы получают такой отклик.

Ведущий: Что для вас значит Любовь? И как сохранить это чувство на протяжении многих лет, несмотря на все жизненные испытания?

Олег Николаев: (улыбаясь) Любовь — это ра-бо-та. Ежедневная, кропотливая, требующая полной самоотдачи. Но работа благодарная, дающая бесконечно много взамен.

Наталья Николаева: Любовь многогранна — это и любовь к Родине, и к детям, и к родителям. Но в основе всего — желание способствовать развитию близких, раскрывать их потенциал. Это постоянный процесс взаимообогащения.

Олег Николаев: Бог сначала дает нам аванс — первую любовь, это окрыляющее, прекрасное чувство. А потом начинаются испытания, которые и показывают крепость отношений.

Ведущий: Какой совет вы могли бы дать молодым семьям, только начинающим свой совместный путь?

Наталья Николаева: Прежде всего — не бояться! Создатель неспроста предложил такую разнополюсную конструкцию, когда невозможно в качестве или только мужчины, или только женщины максимально проявить свой потенциал. Семья — это удивительная возможность узнать себя настоящего, увидеть разные грани своей личности. Это непросто, но бесконечно ценно. Как говорится, хочешь быть счастливым — узнай себя, а это возможно только в семье.

Олег Николаев: Мир состоит из мужского, женского, это неизбежность, и чтобы быть цельным, нужно быть в паре. Будьте готовы к трудностям — человек, которого, казалось бы, первоначально в пылу любви выбрал как идеального, окажется неидеальным. И придется, как в песне поется, перевоспитать его под себя, а самое главное — быть готовым меняться самому, иначе никак. Но если вы готовы меняться сами и принимать изменения в партнере, вас ждет удивительное путешествие под названием «семейная жизнь». Конечно, каждый из нас может многое. Но то, что станет возможным в семье, во взаимоотношениях с партнером, многократно, невообразимо больше.

Тема, которую мы сегодня обсудили, имеет фундаментальное значение. Потому что через любовь мы закладываем фундамент семьи, а через семью — фундамент развития общества и государства. Осознавая это, нам всем надо хранить, лелеять и всячески взращивать семью. И тогда, так же, как и наши предки, мы сможем сказать: «Эпир пулн?, пур, пулатп?р» — мы были, есть и будем.

Для Олега и Натальи Николаевых это было первое совместное интервью. Фото из телеграм-канала Олега Николаева

Опубликовано: 25 июля 2025 г.


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