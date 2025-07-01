Минздрав возглавил опытный врач

Глава Чувашии Олег Николаев назначил министром здравоохранения республики Ларису Тарасову. Соответствующий указ он подписал 14 июля.

Лариса Владимировна Тарасова — заслуженный врач Чувашии, доктор медицинских наук. В сфере здравоохранения трудится более 38 лет, из них на руководящих должностях — 27 лет. Как отметил Глава региона, новый руководитель Минздрава прекрасно знает отрасль, нужды пациентов и врачей. Под ее руководством создана сеть амбулаторных кабинетов гастроэнтерологов, внедрены современные подходы в организации лечебного процесса и реализованы другие важные проекты, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи для жителей республики.

Лариса Тарасова работала заведующей гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы, заведующей кафедрой факультетской терапии в Чувашском государственном университете, ректором Института усовершенствования врачей и заместителем главного врача Окружной больницы в Сургуте. Она автор более 300 статей в российских и зарубежных научных журналах, 8 учебных пособий, 2 патентов и 3 рационализаторских предложений.

«Уверен, что ее профессионализм, лидерские качества и стратегическое мышление позволят нам вместе развивать здравоохранение Чувашии. Желаю Ларисе Владимировне успешной работы и новых достижений на благо жителей республики», — напутствовал нового главу Минздрава в своем телеграм-канале Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

В тот же день вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов представил нового министра здравоохранения коллективу Минздрава Чувашии. Он также выразил уверенность, что под мудрым руководством Ларисы Владимировны сфера здравоохранения республики получит мощный импульс развития и выйдет на новый уровень эффективности.

«Наша главная цель остается неизменной — обеспечить высокое качество жизни каждому жителю Чувашии, создать условия для доступной качественной медицинской помощи и укрепления здоровья населения! Продолжим эту работу в единой команде», — говорится в телеграм-канале Владимира Степанова. Напомним, до мая 2025 года Владимир Степанов возглавлял региональный Минздрав.