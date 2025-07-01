Минздрав возглавил опытный врач

Глава Чувашии Олег Николаев назначил министром здравоохранения республики Ларису Тарасову. Соответствующий указ он подписал 14 июля.
Лариса Владимировна Тарасова — заслуженный врач Чувашии, доктор медицинских наук. В сфере здравоохранения трудится более 38 лет, из них на руководящих должностях — 27 лет. Как отметил Глава региона, новый руководитель Минздрава прекрасно знает отрасль, нужды пациентов и врачей. Под ее руководством создана сеть амбулаторных кабинетов гастроэнтерологов, внедрены современные подходы в организации лечебного процесса и реализованы другие важные проекты, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи для жителей республики.
Лариса Тарасова работала заведующей гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы, заведующей кафедрой факультетской терапии в Чувашском государственном университете, ректором Института усовершенствования врачей и заместителем главного врача Окружной больницы в Сургуте. Она автор более 300 статей в российских и зарубежных научных журналах, 8 учебных пособий, 2 патентов и 3 рационализаторских предложений.
«Уверен, что ее профессионализм, лидерские качества и стратегическое мышление позволят нам вместе развивать здравоохранение Чувашии. Желаю Ларисе Владимировне успешной работы и новых достижений на благо жителей республики», — напутствовал нового главу Минздрава в своем телеграм-канале Глава Чувашской Республики Олег Николаев.
В тот же день вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов представил нового министра здравоохранения коллективу Минздрава Чувашии. Он также выразил уверенность, что под мудрым руководством Ларисы Владимировны сфера здравоохранения республики получит мощный импульс развития и выйдет на новый уровень эффективности.
«Наша главная цель остается неизменной — обеспечить высокое качество жизни каждому жителю Чувашии, создать условия для доступной качественной медицинской помощи и укрепления здоровья населения! Продолжим эту работу в единой команде», — говорится в телеграм-канале Владимира Степанова. Напомним, до мая 2025 года Владимир Степанов возглавлял региональный Минздрав.
Минздрав возглавил опытный врач
Глава Чувашии Олег Николаев назначил министром здравоохранения республики Ларису Тарасову. Соответствующий указ он подписал 14 июля.