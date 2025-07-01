Дегустации, живая музыка и деловые встречи

Фестиваль «Зеленое золото России» вновь развернул белые шатры в Чебоксарском речном порту. Всю эту неделю здесь будут идти деловые и развлекательные мероприятия. Пенные напитки презентуют как известные пивоваренные компании, так и небольшие частные фирмы.

Официальное открытие форума, посвященного культуре и традициям пивоварения и развитию хмелеводства, прошло в минувшую субботу. Старт мероприятиям дал Глава Чувашии.

Олег Николаев назвал фестиваль одним из самых ярких событий этого лета. По мнению руководителя региона, «Зеленое золото России» — это не только большой гастрономический праздник, но и прекрасная площадка для демонстрации достижений Чувашии, обмена опытом и укрепления деловых связей между производителями пива и хмеля. Благодаря таким мероприятиям, по словам Главы Чувашии, можно продвигать наши местные бренды и привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс.

Участников и гостей фестиваля приветствовали депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, а также директор Чувашского филиала Россельхозбанка Ирина Письменская. К слову, уже третий год банк является главным спонсором фестиваля. Письменская анонсировала деловую часть форума, особняком в которой стоит конференция «Российский хмель». На этой встрече более двухсот специалистов рассмотрят перспективы и вызовы отрасли. «Постараемся сделать все возможное, чтобы спустя много лет, когда мы вновь пойдем по этой площадке, каждый пивовар гордо заявлял — наше пиво сделано из хмеля Чувашии», — сообщила Ирина Николаевна.

Почетные гости обошли шатры и продегустировали разные сорта пенных напитков, которые привезли как чувашские компании, так и участники из других регионов. Впервые в этом году представлена продукция из Беларуси. Причем в ассортименте предлагаемых товаров есть не только традиционное пиво, но и сидр, медовуха, сбитень.

Свои гастрономические палатки развернули на площади Речников и лучшие рестораторы республики, а также предприятия Чувашпотребсоюза. Тут можно угоститься мясными и рыбными деликатесами, фермерским сыром, блюдами из традиционной чувашской кухни. Отдельный ряд предусмотрен для продажи сувениров. Ведь на «Зеленое золото» с удовольствием заглядывают и туристы.

Каждый фестивальный день насыщен яркими событиями. Традиционно публику радует живая музыка. К примеру, открытие прошло в чувашском национальном стиле, на сцене выступали фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал» и баянист Егор Матвеевский. А сегодня в музыкальном блоке — чувашский рок от группы «ЯлАр» и зажигательные хиты от коллектива «Глянец», исполняющего песни на шести языках мира, в том числе на родном чувашском.

Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Напомним, вход на все мероприятия платный — от 100 до 800 рублей и только для взрослых.

КСТАТИ

По данным Минсельхоза Чувашии, всего в фестивале «Зеленое золото России» нынче участвуют 21 пивзавод, 25 предприятий общепита, семь фермерских хозяйств и сельхозкооперативов и шесть представителей народных промыслов.