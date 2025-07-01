Мой сын летом подрабатывает курьером. Повлияет ли его заработок на размер единого пособия нашей семьи?

Нет, не повлияет! Как сообщили в Отделении СФР по Чувашии, с 1 июня 2024 года доходы подростков до 18 лет не учитываются при расчете единого пособия, если они учились в школе, колледже или вузе очно хотя бы 6 месяцев за последний год. Главное — подтвердить, что ребенок учится. Для этого при обращении за назначением выплаты в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии отметьте факт обучения ребенка в соответствующей графе заявления и подтвердите справкой с места учебы.

Эти правила не распространяются на доходы школьников и студентов от самозанятости — они по-прежнему учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Также при определении права на единое пособие в расчет берутся доходы студентов-очников от 18 до 23 лет, включая их стипендию и заработок.

В Чувашии сегодня единое пособие получают родители более 98 тысяч детей. Выплата назначается семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума на душу населения (15428 рублей) и имущество в пределах установленной нормы. Пособие устанавливается на 12 месяцев, получать его можно на каждого из детей в возрасте до 17 лет.

Размер назначенной выплаты зависит от материального положения семьи и может составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. В Чувашской Республике величина прожиточного минимума на ребенка установлена в размере 14965 рублей.

Важно! Летняя подработка не только не помешает пособию, но и пойдет в пенсионный стаж — разумеется, только если работа официальная. Так что смело оформляйте трудовой договор! По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр Отделения СФР по Чувашии: 8-800-100-00-01, звонок бесплатный.

Диана Михайлина