Найти бесплатный Wi-Fi по карте

В последние дни многие жители Чувашии столкнулись с неудобствами из-за снижения скорости мобильного интернета. Такая мера — вынужденная и направлена на обеспечение безопасности при угрозе атак беспилотников, поскольку мобильные сети могут использоваться для их наведения.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил расширить сеть бесплатных публичных точек доступа к сети через Wi-Fi. Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики сформирована карта точек доступа, которая будет регулярно обновляться и дополняться. Подключение предоставляется бесплатно. Каждый может воспользоваться всем спектром возможностей сети интернет, даже при ограничении мобильной передачи данных.

Минцифры напоминает, что для обеспечения устойчивой сотовой связи во время действия ограничений можно переключить устройство на стандарт 2G, выбрав соответствующий пункт в меню настроек. Все экстренные службы остаются доступны для вызова по номеру 112 даже при ограничении мобильной передачи данных.

Также рекомендуется при подключении к публичным точкам доступа в интернет по Wi-Fi использовать только проверенные сети, не передавать личные данные и внимательно проверять название точки доступа, так как злоумышленники могут создавать фальшивые сети.