Юных спортсменов зарядили звёзды

Воспитанник новочебоксарского хоккейного клуба «Сокол» Андрей Никонов встретился с юными спортсменами и провел «Зарядку со звездой». Компанию ему на базе спортшколы № 4 составил главный тренер молодежной команды «Сокол» Егор Карп. Прошедшее в рамках проекта Главы Чувашии Олега Николаева мероприятие включило в себя разминку и эстафеты. Венцом встречи стали автограф– и фотосессии. Дети охотно общались со звездами и расспрашивали их об игровом опыте. Благо и Никонову, и Карпу есть что рассказать ребятам. Никонов, кстати, играет в Континентальной хоккейной лиге — главном дивизионе в России. Этим летом он перешел из «Сочи» в челябинский «Трактор», который является одним из ведущих хоккейных клубов страны. Также за плечами 22-летнего спортсмена были нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо», в составе которого он в 2024 году выиграл Кубок Континента.