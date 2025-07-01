Голубое топливо дойдёт до дальних пунктов

В республиканскую программу газификации включены еще три населенных пункта — поселок Спотара в Ибресинском округе, а также деревни Кишля и Красный Яр в Красночетайском округе.

В 2026-2027 годах здесь планируется построить газопроводы высокого и низкого давления и газорегуляторные пункты. Соответствующее постановление одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии.

По данным Минстроя республики, в этом году ведутся подготовка проектной документации на газификацию двух объектов Красночетайского округа и строительно-монтажные работы на 52 объектах в 12 округах. Объем финансирования составляет 187,3 млн рублей. Также обсуждалась реализация программы социальной догазификации. На сегодняшний день жителями подано 10834 заявки, из которых принято 9814. Создана техническая возможность подключения 9251 домовладения, выполнено 7829 подключений. В текущем году планируется создать техническую возможность подключения к газоснабжению для 754 домовладений.