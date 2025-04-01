Преподаватель Чебоксарского медколледжа представит Чувашию на конкурсе «Мастер года»

Преподаватель Чебоксарского медицинского колледжа Лилия Стоцкая представит республику на Всероссийском конкурсе «Мастер года».

На региональном этапе Лилия Стоцкая победила с презентацией собственной практики преподавания и организации живого мастер-класса для студентов. В Курске на общероссийском этапе конкурса она продолжит борьбу за титул лучшего преподавателя на федеральном уровне. Ее специализация направлена на подготовку квалифицированных кадров по специальности «Сестринское дело» в Чебоксарском медколледже.