В Чувашии выберут лучших в сфере общепита

Начался заочный этап гастрономического конкурса «Вкусная Чувашия — 2025». Принять участие в нем могут предприятия общественного питания региона.

Победителей определят с помощью голосования в номинациях «Лучшее заведение с чувашской кухней», «Лучший ресторан», «Лучшее кафе», «Лучшая столовая», «Лучший фастфуд», «Лучший гастробар», «Лучшая кофейня», «Лучшая кондитерская», «Лучшее семейное кафе», «Лучший банкетный зал» и «Лучшая пекарня».

«Проведение конкурсов в сфере общественного питания положительно сказывается на повышении качества сервиса. Это, в свою очередь, играет важную роль в развитии туризма и повышает престиж работы в общепите», — считает вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Заявки для участия в заочном этапе конкурса принимаются до 5 мая. Очный этап стартует 12 мая и завершится 15 июня. Победителей планируют наградить в рамках празднования Дня Республики.