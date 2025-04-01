Можешь — помоги

Капля за каплей возвращается жизнь

Экстренные ситуации, когда срочно требуется переливание крови, к сожалению, случаются. И у медиков должен быть запас этой целительной субстанции. А создают его доноры, которые делятся кровью, чтобы спасти других. Каждый ли может им стать?

«Донором крови и ее компонентов может стать любой человек старше 18 лет, с массой тела не менее 50 кг, прошедший медицинское обследование, — рассказала Светлана Болодурина, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины. — В среднестатистическом человеческом организме циркулирует около пяти литров крови. Совершенно безопасной и безвредной считается донация в объеме 10% от ее общего объема. Это есть 500 мл». Более того, отмечает специалист, эта процедура оказывает благотворное, стимулирующее воздействие. Учеными доказано, что доноры реже страдают от заболеваний сердца и сосудов, эндокринной системы, ревматоидного артрита, рака, у них в целом замедляются процессы старения.

Мой опыт донорства оборвался после первой же попытки, потому что в анамнезе желтуха, которой я, по утверждениям медиков, переболела. Вероятно, это было еще в детстве и в скрытой форме, поскольку официального диагноза в моей медицинской карте нет. Однако точные исследования выявили проблему, пусть и много лет спустя.

Но даже если человек полностью здоров и подходит по всем статьям, к сдаче крови ему важно подготовиться. «Хороший сон, специальная диета, употребление большого количества жидкости, — перечисляет Светлана Александровна. — За 48 часов до процедуры надо исключить алкоголь, за 72 часа — прием лекарственных препаратов, в состав которых входит анальгетики и аспирин». От донации стоит отказаться, если повышен уровень стресса. Скажем, аврал на работе, экзамены в вузе, соревнования, ночные дежурства. Лучше выбрать в жизни спокойный период, не предполагающий сильной физической и эмоциональной перегрузки. «А еще человеческий организм легче переносит сдачу крови по утрам», — уточняет детали Светлана Болодурина. Есть и свой график: в течение года сдавать цельную кровь женщинам можно до четырех раз, а мужчинам — до пяти. Плазму и тромбоциты — не более 10 раз, и это касается всех, независимо от пола.

«А что это за специальная диета?» — поинтересовалась я. И получила развернутые пояснения. Накануне и в день донации надо исключить из рациона острую, копченую, жирную и жареную пищу. Это яйца, масло (даже растительное), молочные продукты (в том числе сливки и йогурты), рыба и мясо, свекла, финики, орехи, семечки, бананы и авокадо, шоколад, кетчуп, майонез, маринады. Рекомендуется готовить пищу на пару или отваривать ее. Пить лучше компоты, соки, сладкий чай, минеральную воду, морсы, а из продуктов употреблять отварные макароны без масла и крупы на воде, хлеб и сухарики, а также фрукты и овощи (кроме вышеозначенных). Нарушения в «донорском меню» могут сильно изменить качество сдаваемого материала — врачи все равно это определят и могут попросить прийти в следующий раз.

Донор всегда спасает чью-то жизнь. Фото Валерьяна Андреева