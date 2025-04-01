Милосердие на все времена

Первое в России успешное переливание крови состоялось 20 апреля 1832 года. Петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф добавил роженице кровь ее мужа, и женщина выжила. На эту дату теперь приходится Национальный день донора крови, который в этом году отмечался в России в 18-й раз.

В этом году ко Дню донора и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приурочили недельную акцию. Она так и называлась — «Донорство. Наследники Победы». Как отметила главный внештатный специалист — трансфузиолог Минздрава Чувашии Алевтина Царева, это был еще один повод сказать спасибо донорам — и нынешним, и тем, кто жертвовал собой в военное лихолетье, отдавая драгоценные живительные капли во имя жизни.

Вот любопытная страница из летописи Чебоксарской станции переливания крови. С первых дней войны перед этой медорганизацией поставили задачу — в разы увеличить ее заготовку. Это требовалось в первую очередь для снабжения фронта. Наркомздраву Чувашской АССР предписывалось организовать доставку ценного биоматериала из расчета до 10 литров в день. Донорскую кровь и стерильную плазму отправляли из Канаша в Москву поездом каждые десять дней. Исключительно важный груз везли в изотермических ящиках в отдельном купе, к которому был приставлен сопровождающий. А еще в республике располагались 18 эвакогоспиталей на 5,4 тыс. коек и обычные гражданские больницы.

Сотни патриотов со всей Чувашии устремились тогда на Чебоксарскую станцию переливания крови. В газете «Красная Чувашия» опубликовали слова одной из доноров: «Мы помогаем фронту всем, чем можем. Хочется сделать для бойцов еще больше, чтобы эта помощь была особенно заметной и чувствительной. Вот поэтому я и решила отдавать свою кровь. Этим я спасу многим дорогую жизнь» (статья «О донорстве», газета «Красная Чувашия» за 25 января 1942 года).

И сегодня пациентам по-прежнему нужны компоненты донорской крови, препараты из нее. «Река жизни» поднимает на ноги раненых бойцов СВО, спасает женщин во время тяжелых родов, требуется пострадавшим в ДТП, больным с ожогами и травмами, онкологическими или гематологическими диагнозами. Милосердие и взаимопомощь крайне необходимы во все времена.