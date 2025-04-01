За сорванцами — глаз да глаз

Вездесущие малыши все тянут в рот. А если уж попробовали на вкус — могут и проглотить.

И такие случаи у специалистов Республиканской детской клинической больницы практически каждый день. С начала этого года зарегистрировано более 160 обращений в приемно-диагностическое отделение. «Съеденные» монетки, гвозди, магниты, втянутые любопытным носиком внутрь канцелярские кнопки, бусинки, колпачки от ручек, косточки от ягод… Вот истории только за последний месяц.

Двухлетнего мальчика привезли на скорой. Не успели взрослые отвернуться на минутку, как кроха проглотил два гвоздя. Через пару часов старшие заметили, что ребенок ведет себя очень беспокойно. Хирурги провели диагностику, а затем эндоскопическую операцию — удалили один гвоздь из горла, а второй из двенадцатиперстной кишки.

В тяжелом состоянии поступил четырнадцатилетний подросток — инородное тело в дыхательных путях. Оказалось, он поперхнулся «силовой кнопкой». После рентгена пришлось делать бронхоскопию. Лишний предмет медики удалили из правого главного бронха. А восьмилетняя девчушка поперхнулась молочным зубом, который качался-качался, да и выпал неудачно. Юную пациентку госпитализировали через десять часов с жалобами на одышку. После операции ей вручили зуб, наделавший столько хлопот.

У двухлетней малышки разболелся живот. Рентгенограмма подтвердила множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Выйти естественным путем проглоченные магнитные шарики не могли — их же притягивает друг к другу. Только экстренная операция. После хирургического вмешательства девочка идет на поправку в стационаре.

«Чаще всего в Республиканскую детскую клиническую больницу доставляют пациентов от нескольких месяцев до четырех лет, вместе с растерянными родителями, — рассказала и.о. главного врача Яна Чалкина. — Специалисты проводят всю необходимую диагностику, выявляют инородные тела. Далее по экстренным показаниям выполняется оперативное лечение. Только благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады специалистов этих детей удалось спасти. Далее их ждет долгая реабилитация».

Медики рекомендуют родителям не оставлять малышей без присмотра и отбирать мелкие предметы вовремя. А если есть хоть малейшее подозрение, что с ребенком что-то не так, надо немедленно вызывать скорую помощь!

В Республиканской детской клинической больнице собралась уже целая коллекция находок, извлеченных из ЖКТ, дыхательных путей, в том числе трахеи, гортани. А врачи-оториноларингологи дополняют ее предметами, которые достали из уха и носа.