Цифры здорового человека

Каждый человек индивидуален. Но есть показатели, которые у людей должны быть в определенных пределах. Их напомнила врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ЛФК и спортивной медицины Елена Егорова.

Артериальное давление — не выше 140/90.

Общий холестерин — от 3,5 до 5 ммоль/л.

Глюкоза (сахар) в крови — до 5,5 ммоль/л.

Окружность талии — до 94 см у мужчин, до 80 см у женщин.

Оптимальный индекс массы тела: 19 — 25.

Индекс массы тела можно рассчитать по формуле: масса тела в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Показатель ИМТ ниже 19 свидетельствует о недостаточном весе, 25,5 — 29,9 — о лишнем весе, а ИМТ больше 30 — об ожирении. Каждый человек должен стараться поддерживать эти показатели организма в пределах нормы для сохранения своего здоровья.