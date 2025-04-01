Школу в Новом городе построит «Инкост» при финансовой поддержке Сбера

Сбербанк выдал гарантию на строительство современной школы в районе «Новый город» в Чебоксарах. Проект прошел отбор комиссии при Минпросвещении РФ, на возведение школы выделены средства федеральной поддержки. Общая сумма на реализацию проекта составляет порядка 1,9 млрд рублей.

Подрядчиком строительства выступает ООО «СУ – Инкост», дочерняя компания застройщика жилого района «Новый город» — АО «СЗ «Инкост»». Сбербанк выдал банковскую гарантию в размере 193,5 млн рублей на исполнение обязательств по контракту. Окончание работ запланировано к сентябрю 2027 года.

Школа рассчитана на одновременное обучение 1400 детей. Учебное заведение состоит из 5 блоков переменной этажности от 2 до 4 этажей. Проектом предусмотрены спортивные и актовые залы, просторная столовая, медкабинет, электронный тир, зал хореографии, собственный медиацентр. А также два бассейна на первом этаже: большой и малый.

Здание школы будет полностью соответствовать принципам доступной среды.

На территории учреждения также предусмотрены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также площадки для прыжков в длину, для подвижных игр и общеразвивающих упражнений и беговая дорожка. Кроме того, в северной части участка территории школы запроектирована учебно-опытная зона, в которую входят участок для занятий начальных классов, участок полевых, овощных культур и цветочно-декоративных растений, а также плодовый сад.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Сбер в Чувашии помогает решать серьезные задачи по развитию образовательной инфраструктуры на территории республики. Современная школа в микрорайоне «Новый город» станет источником качественного образования для юных жителей одного из самых больших новых районов города Чебоксары. Уверена, что наш надежный партнер ООО «СУ – Инкост» приложит все усилия для того, чтобы проект был реализован качественно и в срок». Сергей Климкин, директор ООО «СУ – Инкост»: «Сбербанк и АО «СЗ «Инкост» связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. За плечами нашей компании множество успешно реализованных проектов, в том числе и в партнерстве со Сбербанком. Наше предприятие имеет мощный производственный потенциал для выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ собственными силами. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы новая школа распахнула свои двери для учеников вовремя»

Напомним, школу в «Новом городе» в Чебоксарах будут строить в рамках национального проекта «Образование». В 2024 году стало известно, что инициатива по строительству второго учебного заведения в жилом районе получила поддержку Президента России Владимира Путина. Образовательный комплекс позволит решить вопрос нехватки мест в школах и оптимизировать время обучения школьников.