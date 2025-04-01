Для тех, кто на передовой

В Санкинском сельском Доме культуры Красночетайского округа прошел благотворительный концерт «СВОих не бросаем». Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на поддержку военнослужащих.

Зрители с восторгом встретили выступления чувашской эстрадной группы «Асамат», ансамбля «Уяв», танцевального коллектива «Сарпике». В концерте также приняли участие солисты чувашской эстрады Динара и Юлия Юнисовы, Ольга Осипова, Ирина и Иван Шинжаевы, а также Юрий Ельмов из деревни Большие Атмени. Отозвались в сердцах зрителей и проникновенные стихи поэтессы Зои Спиридоновой.

В общей сложности было собрано 162 тыс. 860 рублей. «Особую признательность выражаем организаторам концерта — нашему землячеству «Чавал», а также инициативной группе, занимающейся сбором и доставкой гуманитарной помощи для участников СВО», — подчеркнули в пресс-службе Красночетайского муниципального округа. Кстати, это был пятый благотворительный концерт, организованный землячеством. Первый состоялся в ноябре 2023 года в Чебоксарах.