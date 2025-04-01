В копилке предприятий Чувашии — девять сертификатов «Сделано в России»

Сертификат подтверждает высокое качество и конкурентоспособность продукции, готовой к продвижению на внешние рынки.

«Процесс оформления сертификата несложный: заявка подается онлайн, а рассмотрение занимает всего две недели. Рад, что наши предприниматели оценили преимущества такой господдержки», — отмечает вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Один из примеров — сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Деревенский дворик» из Чебоксарского муниципального округа. Компания за полгода получила два сертификата «Сделано в России» — на козье и коровье молоко. Оба — в категории «Надежность». «Деревенский дворик» намерен выходить на рынок Китая, также в планах получение третьего сертификата, теперь уже на молочные коктейли.

С 2025 года программа «Сделано в России» стала частью обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Для получения сертификата предприятиям необходимо подать заявку на сайте Российского экспортного центра.