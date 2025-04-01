Блеснули талантами и строевой подготовкой

Юные жители Чувашии достойно представили республику на X Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества», состоявшемся в Санкт-Петербурге. Проект реализуется при поддержке Министерства обороны России.

Воспитанник Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова Дмитрий Катькин завоевал золотой диплом в конкурсе вокального искусства.

Команда корпуса взяла первое место сразу в двух номинациях: «Знаменная группа» и «Смотр строя и песни». Кадеты получили сертификат финалиста, дающий право участвовать в заключительном этапе конкурса, который состоится в Москве в ноябре этого года.

Проявили свои таланты в городе на Неве и представители Порецкого округа. Церемониальный отряд барабанщиц Детской школы искусств удостоился второго места в номинации «Ансамбли мажореток-барабанщиц». Ансамбль ложкарей «Задорица» районного Дома культуры завоевал первое место в номинации «Ансамблевое инструментальное музицирование». Художественным руководителем обоих коллективов является Елена Карпова.