Чувашия получит 564 млн на модернизацию приемных отделений больниц

Правительство РФ в 2025 году выделит свыше 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медицинских учреждений в 21 регионе. Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Среди получателей субсидии (более 564 млн рублей) — Чувашская Республика.

В результате в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой, сообщает пресс-служба Кабинета министров Чувашии.