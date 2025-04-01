ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Посмотрели трогательный спектакль «Жизнь. Скрепы. История неродившейся души» в Чувашском государственном театре кукол. Эта постановка — важное напоминание о том, что лежит в основе крепкой семьи. История героев спектакля, Алены и Алеши, затрагивает фундаментальные вопросы семейных ценностей: взаимное доверие, ответственность друг перед другом, глубокое понимание ценности любви и семьи. Особо отмечу, что спектакль адресован, прежде всего, нашей молодежи, тем, кому только предстоит строить свою семью. Важно, чтобы молодые люди понимали: семейное счастье — это не случайность, а результат постоянного труда и внутреннего роста каждого. Выражаю благодарность Чувашскому государственному театру кукол и Союзу женщин Чувашии за этот нужный и своевременный проект. Убежден, что он внесет значительный вклад в укрепление института семьи в Чувашии».