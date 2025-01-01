Волшебный карандаш поможет читать слепым детям

Библиотека имени Л.Н. Толстого в Чебоксарах получила мультисенсорные комплекты иллюстрированных книг «Приключения Мюнхгаузена» и «Мир вокруг нас» от благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» из Москвы.

Книги предназначены для развития детей с проблемами со зрением и созданы с учетом рекомендаций тифлопедагогов. Красочные издания включают иллюстрации с тактильными элементами, а также «Волшебный карандаш» — электронное устройство для считывания микрокодов, которое озвучивает текст и предметы на страницах. Новинкой стали тифлокомментарии к иллюстрациям, что делает книги еще более доступными.

Первыми с подарками познакомились учащиеся младших классов Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, отзывы детей — самые положительные.

Филипп Афанасьев