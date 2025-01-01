Выходит в рейд «Снежный патруль»

О начале профилактической операции объявил региональный Гостехнадзор. Эта ежегодная инициатива направлена на повышение уровня безопасности. Зимой снегоходы и квадроциклы становятся популярными видами транспорта для досуга, но некоторые водители пренебрегают правилами, что создает потенциально опасные ситуации. «Наша цель — снизить возможные риски и напомнить владельцам техники об обязательных требованиях закона», — отметил руководитель Гостехнадзора Чувашской Республики Владимир Дмитриев. По информации ведомства, 67% владельцев снегоходов используют их для отдыха, тогда как 25% — для рыбалки и охоты.

Василий Григорьев