Результаты спортивных соревнований

ФРИСТАЙЛ. Представители республиканской спортшколы олимпийского резерва № 2 завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях в Миассе. В возрастной группе 11-12 лет Елизавета Никитина заняла первое место в дисциплине «слоуп-стайл», а «серебро» взяла Екатерина Антонова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсмены из Чувашии отличились на чемпионате и первенстве ПФО, которые прошли в Ульяновске. Соревнования состоялись в трех возрастных категориях — среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет. В общей сложности наши легкоатлеты завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых наград.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Сборная Чувашии добилась хороших результатов на чемпионате ПФО. По итогам турнира в Тольятти на счету воспитанников спортшколы олимпийского резерва имени Солдатовой и спортшколы «Улап» шесть медалей. В дисциплине «блочный лук» Василий Прохоров стал чемпионом, а замкнул тройку призеров Артур Гареев. В аналогичном виде программы у женщин первое место у Екатерины Строгоновой, а «бронза» в активе Варвары Овчинниковой. В свою очередь, по итогам борьбы в дисциплине «классический лук» у женщин победу одержала Татьяна Васильева, а среди мужчин третье место занял Андрей Вахнин.

ВЕЛОСПОРТ. Представители спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды показали хороший уровень выступлений на международных и всероссийских соревнованиях по велокроссу в Краснодарском крае. По итогам международного старта среди женщин Алина Карлова завоевала «серебро». Также велогонщицы из Чувашии заняли весь пьедестал почета у юниорок 17-18 лет. Первая — Элина Семенова, второе место на счету Елены Парусовой, а замкнула тройку призеров София Ростовщикова. В той же возрастной категории у юниоров «бронзу» взял Всеволод Кузьмин. В рамках всероссийских стартов среди юношей 13-14 лет третье время показал Иван Семенов.

По информации Минспорта Чувашии