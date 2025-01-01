«Как магнит, меня тянет берег Волги большой…»

В феврале в стране отметят 100-летие со дня рождения советского поэта и переводчика Петра Градова

Позади новогодние праздники, когда мы всей семьей собирались у экранов телевизоров и пересматривали старую добрую киноклассику, которую знаем наизусть. Комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вот уже свыше полувека в числе любимых советских фильмов. Однако многие даже не подозревают о том, что на популярной картине Леонида Гайдая есть и чувашский «след»: роль маленькой девочки Леночки, которую Шурик безуспешно пытался уложить спать, сыграла Таня Градова — внучка Иоакима Максимова-Кошкинского и Тани Юн. Их дочь Изида, которой в нынешнем году исполнилось бы 95 лет, работала переводчицей и вышла замуж за известного поэта, участника Великой Отечественной войны Петра Градова, чей вековой юбилей отметят в стране в начале февраля.

Песни на его слова, среди которых «Легендарный Севастополь» и еще около двух сотен произведений о родине, силе духа и патриотизме, исполняли Людмила Зыкина и Георг Отс, Валентина Толкунова и Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Ему же принадлежит знаменитое стихотворение «А я-то думал, Вы счастливая, когда одна на склоне дня Вы шли такая горделивая и не взглянули на меня».

С Чувашией у Петра Михайловича сложились особые отношения, и не только потому, что отсюда родом была его супруга Изида Иоакимовна — эрудированная и подающая большие надежды воспитанница факультета иностранных языков, чьи родители вошли в историю как основоположники чувашского кинематографа и театра.

Петр Градов переводил на русский язык стихотворения Якова Ухсая и Василия Давыдова-Анатри, Стихвана Шавлы и других поэтов, сыграв важную роль в популяризации их наследия за пределами республики, и даже удостоился звания «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР» (1970). Будучи уроженцем украинского города Новоград-Волынский (ныне Звягель) и почетным гражданином Севастополя, он не раз приезжал в наши края, посвятив несколько поэтических опусов Чувашии. Среди них «Чебоксарская пристань», «Ты — любовь моя, Волга» и другие. В 1973 году в Чувашском книжном издательстве вышел сборник «Все равно ты со мной», где были опубликованы его стихи и переводы.

А вот личная жизнь поэта складывалась отнюдь не радужно. В 1963 году Изида Максимова-Кошкинская погибла в автокатастрофе, ей было всего тридцать с небольшим. Впрочем, судьба не жаловала Изу с самого детства. Когда ей исполнилось восемь лет, родителей репрессировали. Оставшись на попечении у старенькой бабушки, которой в силу возраста было тяжело смотреть за ребенком, она в отчаянии написала письмо вождю народов, датированное 15 января 1938 года: «Многоуважаемый наш учитель Сталин! Войдите в мое бедное положение. Я — дочь Максимова-Кошкинского, ранее проживала в Москве по Колхозной площади, д. 16/18, кв. 14а. Я хожу в 1-й класс. Учусь на отлично. Но моего отца арестовали, я не знаю, за что, и через некоторое время арестовали маму… Я за это осталась сиротою. Убедительно прошу Вас, наш учитель Сталин, чтобы разрешили освободить мою маму Тани Юн, которая в настоящее время страдает в Чебоксарах. Товарищ Сталин, не покинь меня на произвол судьбы. Мне хочется жить и учиться дальше…»

После роковой аварии воспитание малолетних сына Андрея (сегодня это популярный киноактер и ведущий Андрей Градов) и дочери Тани (той самой девочки из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика») полностью легло на плечи убитого горем Петра Градова. К счастью, помогали бабушка и дедушка, после реабилитации переехавшие в Москву. Каждое лето Иоаким Максимов-Кошкинский и Тани Юн брали внуков в заволжский дом отдыха «Кувшинка», где подышать чистым сосновым воздухом собирались первые лица творческой интеллигенции республики. Ну а Изида Максимова-Кошкинская навсегда стала для своих детей ангелом-хранителем, оберегающим от опасностей. Так, например, в одном из интервью Андрей Градов признался, что в детстве буквально физически ощущал ее присутствие, и именно родной материнский голос помог ему выбраться из-под баркаса, когда он мальчишкой решил на спор переплыть Волгу…

Ты — любовь моя, Волга,

Радость в трудной судьбе.

Расстаюсь ненадолго,

Возвращаюсь к тебе.

С чем сравню я крутые,

Как скала, берега

И луга заливные —

В лунном свете луга.

И ни с чем не сравнится

Тот костер до утра,

И ночная ушица,

Что с дымком от костра.

Как магнит, меня тянет

Берег Волги большой.

По душе мне волжане

С их открытой душой.

И на зорьке на ранней

С давних лет, с давних пор

Я спешу на свиданье

В этот волжский простор,

Где звенит на рассвете,

Как струна, тишина…

Рек так много на свете,

Только Волга одна.

Петр Градов (1925-2003)