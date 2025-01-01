В 2025 году в республике планируется провести капитальный ремонт десяти школ

В рамках государственной программы «Развитие образования» на эти цели из федерального бюджета выделено 971,2 миллиона рублей, софинансирование из республиканского бюджета составляет 582,9 миллиона рублей. Кроме того, из резервного фонда Кабинета министров Чувашской Республики дополнительно выделено около 343,6 миллиона рублей.

Распоряжение о проведении капитального ремонта подписал Глава республики Олег Николаев.

Список школ, в которых планируется обновление: Тарханская СОШ Батыревского, Климовская СОШ Ибресинского, Малобикшихская СОШ Канашского, Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Шумерлинского, Эльбарусовская СОШ Мариинско-Посадского округов, канашская СОШ № 11 имени И.А. Кабалина, новочебоксарская СОШ № 16, а также чебоксарские лицей № 44, гимназия № 4, СОШ № 22 имени Героя РФ Н.Ф. Гаврилова.

Сейчас идет подготовка к объявлению электронных аукционов для определения подрядных организаций.

Цифра 6 школ было капитально отремонтировано в 2024 году в республике

Василий Григорьев

Так, в прошлом году после капитального ремонта была снова открыта СОШ № 7 — 833 ученика вернулись за парты в родные классы. В 2025-2027 годах благодаря поддержке Минпросвещения России в Чувашской Республике будет проведен капитальный ремонт 60 школ на сумму более чем 9 млрд рублей, в том числе в 2025 году — 10 школ, в 2026 году — 38 школ, в 2027 году — 12 школ. Фото администрации г. Чебоксары