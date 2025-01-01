Еще споем не раз!

Нечасто приезжают в отпуск участники СВО. Каждую такую встречу с нетерпением ждут не только родные и близкие бойцов, но и их соседи и односельчане.

В деревне Вудоялы Ибресинского округа, например, приезд земляка с передовой стал настоящим праздником. В благодарность за активную поддержку фронта боец пригласил земляков на концерт в Дом культуры.

Петра Петрова с позывным «Петруха» в родной деревне знают как простого, но смелого парня. Не случайно, на его кителе сверкают четыре государственные награды. Вместе с земляками он с честью выполняет поставленные задачи, а сельчане гордятся им и ждут, как и всех ребят, с Победой.

На приглашение воина выступить с концертом в родной деревне с удовольствием откликнулся певец Типшем Сашук и другие чувашские артисты. Звучали любимые песни, все желали бойцам скорейшего возвращения домой и благодарили за самоотверженный труд на поле боя.