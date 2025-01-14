Знают цену Победы

О тяготах военных лет люди почтенного возраста знают как никто другой, а потому при любой возможности стараются помочь нашим бойцам на СВО. Оставаться в стороне люди этого поколения не привыкли.

Об одном из таких неравнодушных людей, 84-летнем жителе Канашского округа, рассказал телеграм-канал «Контракт21.рф». На поддержку защитников пенсионер передал порядка 40 тысяч рублей. На эти деньги волонтеры закупили несколько раций, жгуты и так называемые турникеты — приспособление для остановки кровотечения. Оборудование и средства экстренной помощи в скором времени получат военнослужащие, прибывшие домой в отпуск.

А в Цивильском округе гордятся 90-летней жительницей деревни Таушкасы Зоей Матвеевой. Она вяжет носки для воинов. Привыкшая с малых лет к труду, долгожительница не любит сидеть без дела. Она искренне хочет помочь нашим ребятам и приготовила много пар теплых, незаменимых в полевых условиях шерстяных носков.

Как рассказали в администрации округа, Зоя Николаевна, отметившая недавно юбилей, долгое время работала в Цивильском лесхозе, а затем более 30 лет трудилась телятницей на ферме. Сельчанка воспитала четырех дочерей, у нее шесть внуков и десять правнуков, один из которых служит в армии.

Фото из телеграм-канала «Контракт21.рф»