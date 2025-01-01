График приема граждан в приемной Президента РФ в Чувашской Республике на январь 2025 года

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике — 15 января с 14.00 до 16.00.

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры — 21 января с 14.00 до 16.00.

Территориальный отдел в Чувашской Республике — Чувашии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу — 23 января с 12.00 до 14.00.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области — 28 января с 12.00 до 14.00.

Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике — 28 января с 14.00 до 16.00.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, по предварительной записи по телефонам: (8352) 62-22-33, 39-36-83. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием письменных обращений, адресованных Президенту Российской Федерации, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.